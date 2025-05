Nikita Tkachuk, culturista conocido como el 'Hulk ruso', ha muerto a los 35 años tras abusar de las inyecciones de Synthol

Muere Georgia O'Connor, boxeadora británica, a los 25 años: ha fallecido dos semanas después de casarse

El mundo del culturismo se encuentra de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Nikita Tkachuk, conocido como el 'Hulk ruso'. Según ha desvelado su pareja a través de las redes sociales, el culturista habría fallecido a los 35 años a consecuencia de un fallo orgánico múltiple.

Con una publicación en sus redes sociales, la pareja de Nikita Tkachuk informaba a los seguidores del conocido como 'Hulk ruso' del triste fallecimiento. "Los riñones fallaron, los pulmones inflamados y el corazón no podía soportarlo. Hubo muchos desafíos a lo largo del año. Me he quedado sin recursos... No hay otras palabras todavía, solo shock", escribía la mujer del deportista fallecido.

Las inyecciones de Synthol

Ha sido el periódico británico 'The Sun' el que ha confirmado que el culturista habría sufrido este fallo orgánico múltiple a consecuencia de las inyecciones de Synthol que Nikita Tkachuk se habría realizado a lo largo de su trayectoria.

Al parecer, el culturista habría optado por inyectarse esta sustancia peligrosa que provoca un aumento del volumen de sus músculos para avanzar en el mundo del culturismo.

En varias entrevistas, el conocido como 'Hulk ruso' reconoció haber recurrido a esta técnica peligrosa de la que los profesionales sanitarios advierten.

Los problemas de salud que desarrolló por culpa de estas inyecciones tóxicas

Debido a estas inyecciones, durante los últimos años Nikita Tkachuk experimentó achaques en su estado de salud y tuvo que enfrentarse a diferentes ingresos hospitalarios en los que se temía por su vida.

En 2024, el deportista informó a través de sus redes que tuvo que someterse a tres operaciones en la espalda, un fallo renal y problemas de anemia. Todas estas secuelas las desarrolló a consecuencia de las inyecciones de Synthol a las que se sometió a lo largo de su trayectoria.

Él mismo mostró su arrepentimiento debido a los problemas de salud que había desarrollado y confesó que, si pudiese volver hacia atrás en el tiempo, no recurriría a esta sustancia tóxica para aumentar le volumen de sus músculos. Ahora, Nikita Tkachuk ha fallecido a sus 35 años.

Reacciones a la muerte de Nikita Tkachuk

Nada más conocerse la noticia, la Federación de Deportes de Poder de Ukhta ha publicado un comunicado lamentando la pérdida de Tkachuk: "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y esposa María por la repentina muerte de nuestro querido amigo y talentoso atleta Nikita Tkachuk. Durante muchos años, Nikita logró el éxito en el levantamiento de pesas, la fuerza extrema y el culturismo, inspirando a quienes lo rodeaban con su determinación y perseverancia".