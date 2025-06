Pep Guardiola recibió un título honorífico de la Universidad de Mánchester y aprovechó su discurso para alertar sobre la situación en Gaza

Pep Guardiola recibió este pasado lunes un título honorífico de la Universidad de Mánchester en reconocimiento a su contribución a la ciudad inglesa dentro y fuera del campo durante los últimos nueve años. El entrenador del Manchester City agradeció el galardón y aprovechó su discurso para hablar sobre la brutalidad de los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza.

“Lo que vemos en Gaza es muy doloroso. Me duele todo el cuerpo -al verlo-. Dejadme ser claro. Esto no va de ideología, no va de 'yo tengo razón y tú no'. Va de amar la vida. Va de cuidar a nuestros vecinos. A lo mejor creemos que podemos ver a niños y niñas de cuatro años morir por una bomba o ser asesinados en hospitales, que ya no son hospitales, y creer que no va con nosotros. Sí, vale. Pero ten cuidado. El siguiente niño de cuatro o cinco años asesinado podría ser tuyo”, señaló el técnico de Santpedor.

Guardiola lanzó una dura crítica a los "líderes" de todos los campos de la sociedad, no solo a políticos, que optan por permanecer en silencio ante lo que sucede en Gaza y animó a los estudiantes a posicionarse.

Pep Guardiola: "El poder que tenemos no está en el tamaño, sino en elegir"

El entrenador afirmó sentirse "asustado" al pensar que sus hijas podrían atravesar una situación similar. Además, relató una historia sobre la importancia de actuar, del valor de actuar, aunque a veces sea un pequeño gesto. Tal y como explicó, imaginemos que hay un incendio en un bosque. Todos los animales están con miedo, pero un pequeño pájaro hace viajes de ida y vuelta al mar para llevar agua con su pico. Una serpiente se ríe y le pregunta por qué hace eso, ya que no podría apagar el fuego. Entonces, el pájaro responde que lo sabe, pero que solo quiere colaborar y hacer su parte.

Ante este relato, Guardiola destacó: "En un mundo en el que a menudo nos dicen que somos muy pequeños para marcar la diferencia, esta historia me recuerda que el poder que tenemos no está en el tamaño, sino en elegir: en rechazar mantenerse callado cuando más importa".

El premio honorífico del lunes le fue entregado por el rector de la universidad, Nazir Afzal, en una ceremonia celebrada en Whitworth Hall. El premio honra no sólo su éxito deportivo, sino también su labor inspiradora fuera del fútbol, incluso a través de su fundación familiar, la Fundación Guardiola Sala.