Informativos Telecinco habla con Jorge Climent, quien con su promotora WAR MMA FC impulsa el reality 'Warrior Games' de Mediaset Infinity

Mediaset Infinity estrena el lunes 30 junio su nuevo reality, ‘Warrior Games’: doce jóvenes lucharán por convertirse en luchadores de MMA

Compartir







Las MMA se han convertido ya en todo un fenómeno de masas cuyo impacto también se hace sentir con fuerza en España. En los últimos años, la pasión por las Artes Marciales Mixtas no deja de incrementarse y, con figuras como la del campeón Ilia Topuria catapultando su repercusión, cada vez son más los eventos y las producciones que impulsan la afición por sus combates, como el nuevo reality de Mediaset Infinity, ‘Warrior Games’, presentado por Marina Rivers y que llega bajo el sello de los hermanos Climent y su promotora WAR MMA FC.

Con una propuesta de lo más innovadora, en el reality, que se estrena este lunes 30 de junio, los espectadores podrán seguir la lucha de 12 jóvenes por convertirse en auténticos profesionales de las MMA. Todos ellos convivirán en la misma casa y recibirán entrenamientos diarios en las distintas disciplinas para dominar el deporte de combate.

Además, los dos ganadores masculinos lograrán una plaza directa para el siguiente reality, ‘The Ultimate Warrior’, en el que ya no habrá amateurs. La ganadora femenina, por su parte, luchará en una pelea de exhibición en un gran evento de MMA a la par que también tendrá su puesto en la primera edición femenina de ese gran show, que también llega de la mano de WAR MMA FC y los hermanos Climent, Agustín y Jorge, –con quien hemos hablado en Informativos Telecinco– y quienes entrenaron y catapultaron a Ilia Topuria hacia el campeón que es hoy.

‘Warrior Games’ y los hermanos Climent, en Mediaset Infinity

Atendiendo a nuestra llamada contesta Jorge Climent, quien nos pone rápido en situación al preguntarle por la expansión de las MMA en nuestro país: “En España se llenan estadios”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Prueba de ello es el evento que hicieron el 24 de junio del pasado año en la plaza de toros de Alicante, donde metieron a “casi 7.000 personas”, o posteriormente en la Caja Mágica, en Madrid, donde fueron “8.500”.

PUEDE INTERESARTE Claudia Bavel ficha por Warrior Games: de su pasado televisivo a su vínculo con Bad Bunny

“Se llenan estadios y, por supuesto, hemos tenido llegada”, explica, detallando que detrás del denominado “efecto Topuria”, –que no ha dejado de sumar adeptos–, está también “el trabajo de toda una vida” que han estado realizando todos “como equipo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Nosotros llegamos aquí hace 20 años, montamos el gimnasio en Alicante. En esa época el MMA estaba superestigmatizado. Sacamos un montón de luchadores. Ilia (Topuria) llegó aquí cuando tenía 15 años, con su hermano (Aleksandre), y les empezamos a enseñar cuando eran unos niños”, cuenta.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Explicando cómo se forjó la leyenda, cuenta que, “desde ahí”, les dieron “clases de jiu-jitsu, de grappling, de boxeo, kick-boxing…”

“Han aprendido hasta a hablar español con nosotros y, al final, trabajando un montón, fuimos consiguiendo; ir escalando en distintas compañías hasta que llegamos al UFC y hoy todos nos conocen porque hemos conseguido el título del mundo. Entonces, es un trabajo que hemos hecho desde que nadie conocía esto”, relata, explicando que con todo ello han estado trabajando para el crecimiento del denominado ‘fanbase’, –la base de aficionados–, en España.

La explosión de las MMA en España y el efecto del campeón Ilia Topuria

Aunque son muchos los jóvenes y los veteranos que, de hecho, llevan mucho tiempo luchando, peleando y trabajando por cumplir sus sueños y consolidar las MMA en España, sin duda la conquista del cinturón de campeón del mundo de peso pluma de la UFC por parte del hispanogeorgiano Ilia Topuria supuso un punto de inflexión y una auténtica explosión mediática. Ello terminó de convertir esta disciplina entre disciplinas en todo un fenómeno en España.

Su victoria ante el australiano Alexander Volakanovski en el Honda Center de Anaheim, California, en la madrugada del 17 al 18 febrero del pasado 2024, marcó un importante hito y selló un camino hacia la popularización de las MMA en nuestro país.

“Antes nadie seguía las MMA ni nada. Ahora tenemos un montón de seguidores y es lo que paga los eventos. Nosotros lo que intentamos hacer es que cada uno de nuestros chicos que vienen sean los más mediáticos para que arrastren más gente y sean los que venden más entradas”, cuenta Jorge Climent.

En ese camino, producciones como el nuevo reality que llega a Mediaset Infinity, ‘Warrior Games’, de su promotora WAR MMA FC, trabajan por seguir avivando esa llama y lograr que cada vez haya más guerreros en las filas de las MMA en nuestro país.

En ese sentido, de forma paralela al reality, Mediaset Infinity emitirá este año tres grandes eventos de lucha MMA que tendrán lugar en Asturias (23 de agosto), Navarra (18 de octubre) y Madrid (13 de diciembre) que se sumarán al ya ofrecido por Mitele el pasado 14 de junio desde Alicante.

Alicante, una de las cunas de las MMA en España

Precisamente en Alicante es donde tienen su base los hermanos Climent y de donde emergieron los hermanos Topuria. Su club es una de las sedes más importantes y representativas en nuestro país.

“Donde se dio a conocer las MMA es desde Alicante, que sacamos a Ilia, a Aleks, –que está en el UFC–, que tenemos a Salah Eddine, que pelea en el PFL, que tenemos a Pepe Torres… A un montón de gente peleando en ligas superprofesionales y haciendo historia”, detalla.

En esta línea, explica que ya “hay un montón de equipos por toda España”, con las sedes de las MMA en nuestro país extendiéndose desde Alicante a Madrid, Canarias, Barcelona…

“En todos lados está saliendo gente buena y el deporte ha crecido mucho gracias a esto del fenómeno Topuria, que en realidad es el fenómeno que fuimos creando en Alicante desde hace 22 años que estamos aquí, trabajando y preparando todo esto”.

“Hay un montón de chicos que se han inspirado con lo que conseguimos con Ilia y ven que es posible conseguir tu sueño. Entonces, luchan por sus sueños diariamente”, apostilla Climent, que reflejando todo esto en cifras nos cuenta que el número de alumnos con los que cuenta ahora mismo es de "alrededor de 350", mientras antes de que saliese campeón Topuria tenía unos "150 o 200".

Las MMA y su rentabilidad en nuestro país

En lo económico, las MMA se presentan como un nicho importante ante su auge y expansión. Si en Estados Unidos, –con la poderosa UFC de Dana White–, lo que mueven son miles de millones dólares, en España hablar de su rentabilidad “es algo relativo”, según nos indica Jorge Climent.

Por el momento, en lo que se trabaja es en seguir subidos a esta ola de crecimiento. “Hacer crecer la base de fanáticos para que esto sea rentable”, esa es la premisa principal que se persigue, continuando con el trabajo y la lucha, –nunca mejor dicho–, para que también nuestro país pueda albergar grandes eventos con suficientes márgenes de ganancia, lo que es crucial para la proyección, continuidad y desarrollo de estos deportes en España.

El pasado año, WAR MMA FC organizó concretamente tres grandes eventos de este tipo, con entradas cuyos precios oscilaban de los 20 a los 150 euros para entradas VIP, variando según la cercanía o la distancia de la jaula donde se enfrentan los peleadores. Como ejemplo, y en promedio, en el espectáculo que realizaron el pasado año en la plaza de toros de Alicante el precio medio fue de 33,07 euros.

La próxima cita que tienen prevista, tal como anuncian en sus redes sociales, se espera para este sábado 23 de agosto en el Pabellón Adolfo Suárez de Gijón, Asturias, con una pelea entre el campeón Borja ‘El Águila’ García y el retador rAhmed ‘Peligro’ El Idrissi; un combate a cinco asaltos de cinco minutos por el cinturón Flyweight que trae “la revancha que todos querían” tras medirse en el WAR IV en Madrid, en el “Borja ganó a los puntos en un combate de infarto”.

La labor social de las MMA

Más allá de los números que rodean al deporte y de los propios combates, no obstante, Jorge Climent también destaca un aspecto fundamental de quienes trabajan en el sector: la labor social que desempeñan.

“Con Ilia fue que llegamos a la UFC y al ganarlo llegamos a más gente, pero nosotros venimos haciendo que este deporte estigmatizado sea cada vez más aceptado y que se entienda que este es un deporte que educa a la gente que tiene las dos actitudes clásicas: al que normalmente hace bullying lo pone en su sitio y a la persona que es parada y vergonzosa, que tiene inseguridades, le da la seguridad para defenderse”.

“Entonces, nosotros tenemos una labor social que es superimportante y es lo que queremos que se dé a conocer del deporte”, apostilla.

¿Llegará la UFC a España?

Por último, preguntándole sobre si la competición más famosa de las MMA llegará España, Climent deja ver las incógnitas que continúan en el aire sobre su desembarco nuestro país.

“Lo del UFC en España es muy relativo. No es porque no se puedan llenar estadios. Es que normalmente el UFC se emite a determinada hora y, para poder emitirlo en Estados Unidos a la hora que tiene que ser lo tienen que emitir sobre las 4 o 5 de la mañana. Entonces, llenar un estadio aquí a esa hora es complicado y hay un montón de exigencias y ayudas que te tiene que dar la ciudad, y determinadas cosas que son necesarias”, detalla, haciendo ver que hay una serie de cuestiones por resolver.

“Cuando el UFC quiso venir no se consiguió. No sé si en un futuro se podrá hacer. Dana White viene diciendo que va a venir aquí desde ante de que Ilia fuera campeón. No sé qué pasará al final”, finaliza.