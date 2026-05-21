"Esto no va de color político, somos maestros de a pie que estamos defendiendo la escuela día a día", señala Jaume Olmos, director del CRA Benavites-Quart de les Valls

El presidente valenciano, Pérez Llorca, considera "desproporcionada" la huelga de los docentes

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Una acción reivindicativa ha simulado este jueves en la plaza de la Virgen de València "el entierro de la FP pública" para denunciar la desaparición de ciclos formativos, "los recortes, el abandono institucional y la privatización encubierta" por parte de la Generalitat.

Esta protesta, celebrada alrededor de las 12.00 horas, ha complementado la concentración que el profesorado ha llevado a cabo ante las puertas de Les Corts desde primera hora, a pocos metros de la plaza, en el marco de la huelga indefinida de la educación pública no universitaria que afronta su novena jornada.

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Ante la mirada de los participantes en las protestas, decenas de docentes de FP ataviados de negro se han congregado con carteles en los que se leían los nombres de ciclos y familias formativas que han desaparecido. A medida que desde un megáfono se enumeraban las formaciones suprimidas, varios docentes se han tirado al suelo.

"Representan los ciclos desparecidos" y "las oportunidades que nos están robando", han explicado desde la convocatoria de este "entierro de una FP pública que, durante décadas, ha abierto puertas y ha dado oportunidades a miles de jóvenes".

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Durante el acto, se ha leído un manifiesto para denunciar que la "muerte" de estos ciclos "no ha sido un accidente" y que "no han desparecido porque no hagan falta", sino que a la FP pública "la matan los recortes, el abandono institucional, la privatización encubierta".

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La protesta ha recriminado que, "mientras en la pública faltan recursos y profesorado, otros hacen negocio con el derecho a estudiar". Además, ha lamentado que hay "comarcas enteras condenadas a tener menos oportunidades". En definitiva, el manifiesto ha advertido que "cada ciclo que se elimina es una puerta que se cierra" y que "cada recorte es una oportunidad robada". Por ello, ha reivindicado que "la FP pública no es un negocio".

Más de 100 directores de centros educativos, dimiten

Alrededor de 120 directores y un total de 260 integrantes de los equipos directivos de centros educativos públicos, no universitarios, de la Comunitat Valenciana han firmado este jueves su dimisión en apoyo a la huelga indefinida de docentes, que cumple nueve días, según ha adelantado El País. La idea es forzar que la Generalitat vuelva a sentarse con los sindicatos para negociar sus reivindicaciones, tras la ruptura de las conversaciones el miércoles.

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Jaume Olmos, director del CRA Benavites-Quart de les Valls, que ha participado en la concentración convocada por los sindicatos en las inmediaciones de Les Corts, ha señalado que han tomado esta decisión "por dignidad" y "por coherencia". "Los equipos directivos no quieren continuar tapando agujeros que está dejando la Conselleria", ha destacado, al tiempo que ha reivindicado que son "muchas" las carencias en cuanto a infraestructuras, personal y alumnado. "Esto no va de color político, somos maestros de a pie que estamos defendiendo la escuela día a día", ha afirmado.

Los sindicatos docentes, que han aprovechado la celebración de la sesión de control al Consell en el parlamento valenciano, han insistido en que quieren abrir una nueva negociación. El coordinador de Acción Sindical del STEPV, Marc Candela, ha apuntado que es la consellera de Educación, Carmen Ortí, quien les tiene que convocar.

"Hemos venido a decirle a Les Corts y al 'president' Juanfran Pérez Llorca que el conflicto continúa, que no hemos llegado a un acuerdo y que, por lo tanto, hay que reabrir la negociación. Y queremos trasladar el conflicto al president porque si la Conselleria es incapaz de solucionarlo, pues que intervenga el president y si no, pues ya saben lo que han de hacer: si no pueden solucionar el conflicto en educación, pues que se vayan y ya está", ha aseverado.

Mientras, el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, tras intervenir en el pleno, y a la salida de Les Corts, se ha parado a hablar con directores de centros y representantes de la federación de asociaciones de padres y madres FAMPA, y ha asegurado que la "voluntad" del Gobierno valenciano es arreglar el conflicto, aunque ha defendido que para acordar hacer falta que ambas partes hablen y se escuchen.

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