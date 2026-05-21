Air France y Airbus, declaradas culpables por el accidente de 2009 en el vuelo entre Río de Janeiro y París

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El tribunal de apelaciones de París ha declarado a Air France y Airbus culpables de homicidio involuntario por el accidente aéreo de 2009 en la ruta entre Río de Janeiro y la capital francesa, incluyendo una multa máxima total de 225.000 euros.

Esta nueva decisión judicial supone un revés a la absolución para ambas compañías, decidida por otro órgano en abril de 2023, después de una nueva solicitud por parte de la Fiscalía General de Francia, según informa la 'BBC'.

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En concreto, el 1 de junio de 2009, la aeronave Airbus A330, que operaba el vuelo AF447 entre Rio de Janeiro y París, se estrelló en plena noche cuando sobrevolaba el océano Atlántico, unas horas después de despegar, causando la muerte de sus 216 pasajeros y 12 miembros.

Todos los pasajeros

A bordo del avión, iban pasajeros de 33 nacionalidades, entre ellos, 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. Por su parte, la tripulación estaba compuesta por 11 franceses y un brasileño. En su lectura de la sentencia, la jueza consideró a ambas compañías culpables por no haber hecho lo suficiente para evitar el siniestro, uno de los peores de la historia reciente de la aviación mundial.

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La decisión, muy esperada por los familiares, sucede 17 años más tarde del accidente, desencadenado por un fallo en el dispositivo de navegación del aparato, que se congeló. Debido a ello, los pilotos recibieron informaciones de navegación erróneas que terminaron con el avión estrellándose en aguas del Océano Atlántico, a unos 1.000 kilómetros de las costas brasileñas.

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Airbus ha sido condenada por no ofrecer un dispositivo con las suficientes garantías de seguridad, mientras que Air France lo fue por no ofrecer la formación necesaria a sus pilotos.

Tardaron meses en encontrar el cuerpo de los pasajeros

A bordo de este trágico vuelo había una mayoría de franceses (72), brasileños (58) y alemanes (26), aunque también estaban presentes otras 29 nacionalidades. Sus cuerpos tardaron meses en encontrarse y ser rescatados, al igual que las cajas negras. La instrucción de este proceso fue especialmente tortuosa, pues duró 13 años.

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El fabricante aeronáutico europeo Airbus anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo tras ser condenada, junto con la aerolínea Air France, a una multa cada una de 225.000 euros por "homicidio involuntario" por su implicación en el accidente del 1 de junio de 2009 del vuelo Río de Janeiro-París, en el que murieron 228 personas.

"La batalla judicial continúa", dijo a los periodistas el abogado Simon Ndiaye, representante de Airbus quien acudió a la lectura de la sentencia del tribunal de Apelación de París, que, contrariamente a la primer instancia, decidió condenar a ambas empresas.

La asociación de familias y allegados afectados por la tragedia del vuelo AF477 lamentó la decisión de Airbus y pidió que la reconsidere. Según a acusación civil, este recurso suspende la multa récord impuesta a las dos multinacionales y, si el Alto Tribunal lo estima, podría abrir la puerta a un nuevo proceso.