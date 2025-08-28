Logo de InformativosInformativos
Sorteo de Champions League: los rivales de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic de Bilbao

Una nueva edición de la Champions League arranca y vuelven a renacer las ilusiones por llevarse el trofeo más aclamado en Europa. Una edición que finalizará en Budapest, con una final que se jugará a las 18:00 horas por primera vez en su historia y que, para llegar allí, habrá que vencer a todos los rivales del viejo continente.

El sorteo se realiza con los equipos Real Madrid y FC Barcelona en el Bombo 1. Atlético de Madrid y Villarreal, que vuelve a la máxima competición, se encuentran en el Bombo 2. El Athletic de Bilbao, por su parte, estará en el Bombo 4.

Los partidos del Real Madrid

  • Real Madrid - Manchester City
  • Liverpool - Real Madrid
  • Real Madrid - Juventus
  • Benfica - Real Madrid
  • Real Madrid - Marsella
  • Olympiacos - Real Madrid
  • Real Madrid - Mónaco
  • Kairat Almaty - Real Madrid

Los partidos del FC Barcelona

  • FC Barcelona - PSG
  • Chelsea - FC Barcelona
  • FC Barcelona - Frankfurt
  • Brujas - FC Barcelona
  • FC Barcelona - Olympiacos
  • Slavia de Praga - FC Barcelona
  • FC Barcelona - Cophenague
  • Newcastle - FC Barcelona
Los partidos del Atlético de Madrid

  • Atético de Madrid- Inter de Milán
  • Liverpool - Atlético de Madrid
  • Atlético de Madrid - Frankfurt
  • Arsenal - Atlético de Madrid
  • Atlético de Madrid - Bodo/Glimt
  • PSV - Atlético de Madrid
  • Atlético de Madrid - Union SG
  • Galatasaray - Atlético de Madrid

Rivales del Villarreal

  • Villarreal - Manchester City
  • Borussia Dortmund - Villarreal
  • Villarreal - Juventus
  • Leverkusen - Villarreal
  • Villarreal - Ajax
  • Tottenham - Villarreal
  • Villarreal - Cophenague
  • Pafos - Villarreal

Rivales del Athletic de Bilbao

  • Athletic - PSG
  • Borussia Dortmund - Athletic
  • Athletic - Arsenal
  • Atalanta - Athletic de Bilbao
  • Athletic - Sporting de Lisboa
  • Slavia de Praga - Athletic
  • Athletic - Qarabag
  • Newcastle - Athletic
En elaboración
