Fútbol
Sorteo de Champions League: los rivales de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic de Bilbao
Los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal
La UEFA cambia el horario de la final de la Champions por primera vez: así será la final en Budapest
Una nueva edición de la Champions League arranca y vuelven a renacer las ilusiones por llevarse el trofeo más aclamado en Europa. Una edición que finalizará en Budapest, con una final que se jugará a las 18:00 horas por primera vez en su historia y que, para llegar allí, habrá que vencer a todos los rivales del viejo continente.
El sorteo se realiza con los equipos Real Madrid y FC Barcelona en el Bombo 1. Atlético de Madrid y Villarreal, que vuelve a la máxima competición, se encuentran en el Bombo 2. El Athletic de Bilbao, por su parte, estará en el Bombo 4.
Los partidos del Real Madrid
- Real Madrid - Manchester City
- Liverpool - Real Madrid
- Real Madrid - Juventus
- Benfica - Real Madrid
- Real Madrid - Marsella
- Olympiacos - Real Madrid
- Real Madrid - Mónaco
- Kairat Almaty - Real Madrid
Los partidos del FC Barcelona
- FC Barcelona - PSG
- Chelsea - FC Barcelona
- FC Barcelona - Frankfurt
- Brujas - FC Barcelona
- FC Barcelona - Olympiacos
- Slavia de Praga - FC Barcelona
- FC Barcelona - Cophenague
- Newcastle - FC Barcelona
Los partidos del Atlético de Madrid
- Atético de Madrid- Inter de Milán
- Liverpool - Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid - Frankfurt
- Arsenal - Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid - Bodo/Glimt
- PSV - Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid - Union SG
- Galatasaray - Atlético de Madrid
Rivales del Villarreal
- Villarreal - Manchester City
- Borussia Dortmund - Villarreal
- Villarreal - Juventus
- Leverkusen - Villarreal
- Villarreal - Ajax
- Tottenham - Villarreal
- Villarreal - Cophenague
- Pafos - Villarreal
Rivales del Athletic de Bilbao
- Athletic - PSG
- Borussia Dortmund - Athletic
- Athletic - Arsenal
- Atalanta - Athletic de Bilbao
- Athletic - Sporting de Lisboa
- Slavia de Praga - Athletic
- Athletic - Qarabag
- Newcastle - Athletic
En elaboración