Vitor Maricic, un croata de 40 años, ha entrado en la historia del Libro Guinness de los Récords después de aguantar nada más y nada menos que 29 minutos y 3 segundos en apnea estática bajo el agua de una piscina portátil instalada en el salón de banquetes del Hotel Bristol de Opatija, en Croacia.

Llevando su cuerpo a un límite insospechado y en lo que para muchos es verdaderamente un suceso inverosímil, Maricic logró pulverizar el récord dejando una marca histórica en los registros.

Vitomir Maric y su récord en apnea estática

Apasionado del mar y un deportista nato, lo de la apnea ni siquiera era su actividad predilecta en un principio, siendo las lesiones las que le llevaron a adentrarse de una vez por todas en ese mundo bajo el agua. Aunque ya se desempeñaba en el balonmano, muy popular en Croacia, la rotura de un tendón del bíceps mientras trabajaba en un circo en Nueva Zelanda le llevó a emprender definitivamente un camino nuevo y distinto a todo lo anterior, sumergiéndose de lleno en la apnea, en la que el pasado 14 de junio completó la citada gesta histórica.

Fue concretamente un récord de 29 minutos y 3 segundos debajo del agua en apnea estática con oxígeno puro inhalado; una hazaña que solo fue posible tras una exigente preparación.

"Esta disciplina se basa básicamente en inhalar oxígeno puro y automáticamente sumo 5 veces más de oxígeno en los pulmones. Así que calculo que debería aguantar más de 25 minutos bajo el agua", estimaba antes de sumergirse, y no solo no se equivocó, sino que superó su pronóstico.

“Para regular el oxígeno utilizo el abdomen y trato de mantener el cuerpo lo más relajado posible, y mover el abdomen para inhalar y exhalar”, ha explicado.

En declaraciones a Marca, el croata ha explicado que, en su caso, el récord que ha logrado era “muy demandante” desde el aspecto mental, y no tanto en otros. “Te paraparas 9 meses para tener resistencia suficiente, pero no te acercas al umbral que luego rebasas”, cuenta, en referencia al récord previo, de 25 minutos, y explicando con honestidad y modestia que en otros desafíos distintos a la apnea estática la exigencia y el sufrimiento es diferente porque en esos hay que controlar más circunstancias como saber calcular bien la forma en la que bajas y lo rápido que subes para no quedarte sin oxígeno.

La clave del récord de apnea estática

Diez minutos antes de la inmersión, explica, consume oxígeno puro, algo que señala que para él “no es muy distinto” del que se consume diariamente. “Hay que tener el cuerpo preparado, nada más”, afirma.

En declaraciones a Marca, además, añade que la clave del récord está en “manejar la situación, relajarse y respirar al ritmo” en que se debe hacer.

Todo ello, incide, con una consistencia y un entrenamiento adecuado, es fundamental para poder alcanzar unos umbrales de resistencia bajo el agua tan extremos.

Vitomir Maricic, activista por los océanos con numerosos retos por delante

Vitomir Maricic sabe de lo que habla. No solo por el récord y por el duro entrenamiento. Fuera del agua es rehabilitador pulmonar certificado, además de licenciado en informática por la Universidad de Rijeka y en Kinesiología por la de Zagreb.

Inquieto, a juzgar por su currículum, además de haber ejercido incluso como periodista freelance es un activista que clama por la protección de los mares y los océanos. Por eso, utilizando el alcance de todas las actividades que realiza, reclama luchar contra su contaminación, el vertido de plásticos y la pesca ilegal.

Ahora, su objetivo es batir una plusmarca en la mayor profundidad en apnea con atletas. Hasta el momento, ha llegado a un máximo de 125 metros, pero busca los 136 este 2025 y mira hacia 160 el próximo año.

Para Victor Maricic, al que ya se le ha visto también subiendo una montaña de 6.000 metros con traje y corbata o haciendo sentadillas con pesas de 240 kilos en el fondo de una piscina, cualquier minuto, como esos 29 bajo el agua, deben disfrutarse porque "nunca" se será “más joven que hoy”.