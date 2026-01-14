Rocío Amaro 14 ENE 2026 - 13:54h.

El Bono Alquiler Joven arranca con fuerza en Andalucía con casi 8.000 solicitudes presentadas en menos de 24 horas desde la reapertura del plazo y más de 4.000 en fase de borrador

La Junta de Andalucía destaca el buen funcionamiento de la ventanilla telemática para acceder a la ayuda mensual de 250 euros al alquiler

SevillaEl Bono Alquiler Joven de la Junta de Andalucía ha arrancado con un fuerte respaldo por parte de los jóvenes andaluces. En menos de 24 horas desde la reapertura del plazo, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha recibido ya 7.856 solicitudes formalizadas y otras 4.379 se encuentran en fase de borrador, según los datos registrados desde la tarde de ayer martes y hasta primera hora de este miércoles.

La convocatoria volvió a activarse ayer, 13 de enero, a las 16.00 horas, después de que la Junta ampliara los fondos disponibles con 34,2 millones de euros adicionales, lo que permitirá conceder hasta 15.000 nuevas ayudas. A esta cifra se suman otras 8.500 solicitudes correspondientes a 2025 que ya habían sido tramitadas previamente.

El elevado volumen de peticiones confirma el gran interés que despierta esta ayuda entre los jóvenes andaluces, en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler y las dificultades para emanciparse.

Un bono de 250 euros al mes para jóvenes de entre 18 y 35 años

El Bono Alquiler Joven consiste en una ayuda directa de 250 euros mensuales destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años que residan en una vivienda o habitación alquilada que constituya su residencia habitual y permanente.

Para poder optar a la subvención, los solicitantes deben contar con ingresos inferiores a tres veces el IPREM en el caso de una persona sola, o de hasta cuatro veces el IPREM si se trata de una unidad familiar. Además, la vivienda debe estar acreditada mediante empadronamiento municipal.

En el caso de las unidades familiares, se exige un certificado de empadronamiento colectivo, así como la aportación de un contrato de alquiler, cesión de uso o un compromiso de contrato firmado por arrendador y arrendatario que recoja las condiciones esenciales del arrendamiento. Para los alquileres parciales, si no consta la cuota de participación, se deberá aportar una declaración responsable.

Las rentas de los contratos están sujetas a límites máximos que oscilan entre 600 y 900 euros, en función del municipio y del tipo de contrato. Para el alquiler de habitaciones, la renta máxima permitida se sitúa entre 300 y 380 euros mensuales. Estos límites no incluyen otros posibles gastos como garaje, trastero o comunidad.

Una ventanilla telemática por orden de llegada

La concesión de las ayudas se realiza por el sistema de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada, hasta que se alcance el máximo de 15.000 solicitudes nuevas previstas para esta convocatoria.

Las peticiones solo pueden tramitarse de forma telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (Veaja), para lo que es necesario disponer de certificado digital y tener instalado el programa AutoFirma del Estado.

La Consejería de Fomento ha habilitado además en su página web un manual de ayuda y un documento de preguntas frecuentes para resolver las principales dudas de los solicitantes.

Una reapertura diseñada para agilizar la tramitación

La reapertura del plazo responde a un modelo de gestión diseñado por la Junta hace años, ante la previsión de que el Gobierno central iría ampliando los fondos destinados al Bono Alquiler Joven. De este modo, las bases reguladoras permiten abrir y cerrar la convocatoria de forma provisional en función del presupuesto disponible y del número de solicitudes, con el objetivo de agilizar una tramitación que ya se demostró "compleja" en la primera edición por los criterios impuestos desde el Ministerio de Vivienda.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha valorado de forma positiva el inicio de la convocatoria y el funcionamiento de la plataforma. "Ayer abrimos esta ventanilla a las cuatro de la tarde y en la primera media hora se presentaron ya 52 solicitudes" asegura. "Estará abierta hasta que lleguemos a las 15.000 solicitudes, que por ahora se están resolviendo con normalidad", ha señalado.

Díaz ha subrayado el trabajo previo realizado por su departamento y por la Agencia Digital de Andalucía para poner en marcha el sistema: "Se ha trabajado mucho por parte de la Consejería y de la Agencia Digital para dar respuesta a los jóvenes andaluces que querían solicitar esta ayuda al alquiler de 250 euros".

La consejera ha insistido en que el objetivo es gestionar la ayuda "con certezas y no con promesas" y ha recalcado que el propósito del Gobierno andaluz es que el dinero llegue cuanto antes a quienes lo necesitan: "Estamos aquí para mejorar la vida de los jóvenes, atendiendo posibles incidencias y recibiendo solicitudes para que el dinero llegue cuanto antes".