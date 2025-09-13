María Pérez, campeona del mundo de 35 kilómetros marcha en Tokio

María Pérez se convirtió este sábado en campeona del mundo de 35 kilómetros marcha con un tiempo de 2h39:01

La española se impuso por delante de la italiana Antonella Palmisano, que fue plata

La española María Pérez, con un tiempo de 2h39:01, se convirtió este sábado en campeona del mundo de 35 kilómetros marcha revalidando el título que logró hace dos años en Budapest (Hungría).

La marchadora española, máxima favorita al oro, dominó la carrera en solitario desde el kilómetro 21 y se impuso por delante de la italiana Antonella Palmisano, que fue plata.

La ecuatoriana Paula Torres se llevó el bronce a sus 24 años y culminó una temporada de ensueño con victorias también en Dudince (Eslovaquia), Rio Maior (Portugal) y Varsovia (Polonia). En Tokio, además, logro con 2h42:44 el récord nacional en la distancia.

Entre las diez primeras las otras dos españolas en competición. Raquel González fue sexta (2h45:41) y Cristina Montesinos (2h46:44).

Lejos de las medallas se quedó Kimberly García León. La peruana, doble campeona del mundo de 20 y 35 km en Eugene 2022 y subcampeona en los 35 de Budapest 2023, concluyó décima con 2h50:37.

"Me fui de aquí con un cuarto puesto en los Juegos y ahora me voy con una medalla"

«Me fui de aquí con un cuarto puesto en los Juegos y ahora me voy con una medalla. Ahora queda el 20, que desgasta mucho menos. En Budapest fue al revés. Hay rivales que no han doblado, como la mexicana Alegna González, que es una de las claras favoritas para la medalla de oro. Aún así tengo que ser clara y sincera y recuperarme primero de este gran esfuerzo», dijo la española, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

La atleta ha confesado que haber revalidado el título es "un sueño hecho realidad", el "último" que le faltaba, aunque ha advertido de que "esto no ha acabado" y de que irá a por todas el próximo sábado en la prueba de 20 kilómetros.

"Es un sueño hecho realidad, creo que era el último que me faltaba. Con Miguel Ángel en 2015, empezó todo; yo tenía 18 años, eran sobre las tres de la mañana, y verlo en el estadio dando esas vueltas, levantando el puño... No me esperaba tanta gente en el estadio y he llorado como una niña chica. Ya no tengo a Álvaro -Martín-, pero he tenido a mis tres chicos, que me han dado un abrazo y me han subido a hombros", señaló en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

La atleta española tuvo que hacer frente a una elevada humedad durante la prueba y también a la lluvia que durante unos minutos cayó sobre la ciudad japonesa.

«La humedad era tan elevada hoy que era un factor de riesgo. Ha habido un momento que nos hemos quedado sin esponjas, eran solos botes de agua. Yo creo que al final he sabido adaptarme a las circunstancias y a la presión que tenía desde el principio con Kimberly García y con Paula Torres al lado», confesó María Pérez sobre la peruana y la ecuatoriana, que entrenan juntas.

«Se conocen bien y por eso no sabía si tenían un plan para una el 20 y otra del 35. Tenía que saber adaptarme y jugar bien las cartas en base a lo que estaba sucediendo en cada momento. Somos rivales en la pista pero ante todo hay compañerismo. Yo soy la atleta que soy gracias a ellas y a la manera en la que me han enseñado», concluyó.