El atleta estadounidense Erriyon Knighton, sancionado cuatro años por dopaje

El atleta Erriyon Knighton no podrá volver a competir hasta 2029, por lo que se perderá los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Canrenona, la sustancia prohibida que tomó el futbolista Yeray Álvarez por la que ha sido sancionado por dopaje

Compartir







El atleta estadounidense Erriyon Knighton, doble medallista mundial de 200 metros, ha sido inhabilitado cuatro años por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que ha estimado parcialmente dos apelaciones de World Athletics y de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) después de que el velocista diese positivo por dopaje en un control en mayo de 2024 y de que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) le retirase la sanción inicial.

Knighton, de 21 años y en su momento designado por algunos como el sucesor de Usain Bolt, fue acusado el 28 de mayo de 2024 por la USADA de incumplir las normas antidopaje después de que se revelase la presencia de epitrembolona, un esteroide anabólico-androgénico -que sirven para mejorar el rendimiento- durante un control fuera de competición.

El atleta impugnó la sanción impuesta, argumentando que había consumido carne contaminada, y en junio de ese mismo año el tribunal de arbitraje estadounidense le levantó la inhabilitación al determinar que no tenía culpa ni había cometido una negligencia.

Sin embargo, la federación internacional y la AMA apelaron ante el TAS contra la USADA y Erriyon Knighton para anular la decisión del tribunal de arbitraje y solicitar una suspensión de cuatro años, argumentando que las pruebas presentadas por el deportista y sus explicaciones eran "estadísticamente imposibles".

Knighton culpa a un plato de rabo de buey

Así, el 23 y el 24 de junio se celebró una audiencia en la sede del TAS en Lausana (Suiza), donde Knighton argumentó que el positivo se debió a la ingesta de un plato cuya comida estaba contaminada con trembolona. "Tras considerar la evidencia científica, el panel del TAS determinó que no existen pruebas que respalden la conclusión de que el rabo de buey importado a Estados Unidos probablemente contenga residuos de trembolona en el nivel requerido para causar el resultado analítico adverso del atleta", indicó el TAS.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De este modo, el organismo estima parcialmente la apelación de World Athletics y de la AMA, ya que no ha aceptado que se descalifiquen los resultados obtenidos por Knighton desde el 26 de marzo de 2024 hasta la notificación; el norteamericano queda descalificado retroactivamente desde el 26 de marzo de 2024 hasta el 12 de abril de 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con esta sentencia, Knighton, cuya sanción ha comenzado este viernes, no podrá volver a competir hasta 2029, por lo que se perderá los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, tampoco estará en los Mundiales de atletismo de Tokio (Japón), que empiezan este sábado, tras quedar quinto en el Campeonato estadounidense.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Con 17 años, Knighton corrió los 200 metros en 19,84 segundos, más rápido que Usain Bolt a su edad, y batió el récord del mundo sub-18, una marca que batió un año después (19,49). En 2022, logró el bronce en 200 metros en los Mundiales de Eugene (Estados Unidos) y se hizo con la plata mundialista en Budapest. Después del control positivo y de ver cómo le levantaban la sanción, terminó cuarto en la misma prueba en los Juegos Olímpicos de París 2024.