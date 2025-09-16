La Policía carga contra aficionados del Olympique de Marsella en la previa del partido con el Real Madrid

La Policía Nacional ha cargado contra aficionados del Olympique de Marsella a su llegada al estadio Santiago Bernabéu este martes

El estadio Metropolitano albergará la final de la Liga de Campeones masculina en el año 2027

Compartir







Agentes de la Policía Nacional han realizado cargas contra aficionados del Olympique de Marsella a su llegada al estadio Santiago Bernabéu en la previa del partido de la primera jornada de la Liga de Campeones entre Real Madrid y el equipo francés.

Las autoridades han procedido a realizar cargas ante los altercados protagonizados por algunos aficionados ultra del cuadro marsellés. Se han vivido momentos de mucha tensión en la capital con la llegada de los grupos radicales.

Las cargas se han producido en las inmediaciones del Santiago Bernabéu unas dos horas antes del inicio del partido de la Champions League. Algunos grupos del equipo francés se han concentrado en calles principales de la zona, como la avenida de Concha Espina.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Operativo para el partido entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella

La Delegación del Gobierno en Madrid ha activado un dispositivo de seguridad integrado por 1.873 componentes para el partido de la primera jornada de la primera fase de la Champions League 2025-2026, según han informado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El operativo, que se encarga de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, está formado por agentes de la Policía Nacional --procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería y la Brigada Provincial de Información--; de la Policía Municipal de Madrid; Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos; miembros de Cruz Roja, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. En el servicio de Metro también se ha reforzado la presencia de vigilantes.