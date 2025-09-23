"Me gustaría dar las gracias a mi familia, a mi madre", pronunciaba el francés antes de romper a llorar en un discurso en el que tuvo palabras para Luis Enrique y el Barça

Ousmane Dembelé, jugador del PSG y ex del Fútbol Club Barcelona, se ha convertido en el ganador del Balón de Oro 2025. El francés, –el sexto del país galo en hacerse con este trofeo–, ganó la partida a Lamine Yamal en el Théâtre du Châtelet de París, donde pronunció un emotivo discurso en el que no pudo evitar las lágrimas nada más dar las gracias a su familia y a su madre.

“Es increíble, excepcional… lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. He podido vivir cosas increíbles a lo largo de toda mi carrera. Estoy un poco nervioso, como pueden ver. No es fácil, no es tarea fácil”, comenzaba diciendo Dembelé en las primeras palabras ante la audiencia y ante todos los presentes en la ceremonia.

“Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho, una leyenda del fútbol… es algo excepcional. Estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado a lo largo de mi carrera y, en primer lugar, quería darle las gracias al PSG, que me vino a buscar en 2023; al presidente”, expresaba el jugador al inicio de su discurso, dirigiéndose específicamente a Nasser bin Ghani Al Al-Khelaïfi, empresario catarí al frente del club parisino.

Ousmane Dembélé, agradecido al PSG y a Luis Enrique: “Es como mi padre”

“También a todo el equipo, al club, que es una familia maravillosa, excepcionales desde el primer día. El presidente, Nasser, con quien siempre he estado trabajando, se ha portado muy bien conmigo; importantísimo para mí. También me gustaría dar las gracias a todo el personal del PSG, que se ha portado conmigo. A la altura, también, el entrenador Luis Enrique, que ha sido maravilloso, se ha portado muy bien conmigo, y que ahora es como mi padre. Es mi padre, una persona muy muy importante para mí, durante toda mi carrera, aunque todavía no se haya acabado, desde luego”, ha expresado también, acordándose del asturiano, que durante la gala fue precisamente galardonado con el Trofeo Johan Cruyff, premio con el que France Football y UEFA reconocen al mejor entrenador del mundo.

Tras estas palabras, como no podía ser de otra forma, el francés quiso acordarse también de sus compañeros de equipo: “Gracias a todos vosotros. Ha sido maravilloso este equipo. Sobre todo, en la temporada 24-25, nos hemos llevado prácticamente todo y habéis estado a mi lado en los altos, en los bajos, y hemos podido subir el nivel para conseguir estos premios y trofeos colectivos, y sobre todo este premio individual. Finalmente, nos lo llevamos todos como equipo. Muchas gracias”, pronunciaba, reconociendo en la ceremonia que sin ellos ningún trofeo así es posible.

Ousmane Dembélé también se acuerda del Barça

“También quiero dar las gracias a todos los equipos en los que he jugado: el Borussia Dortmund; el Stade Reims, el equipo que me formó y con el que todo lo he aprendido… El club en el que siempre he soñado jugar y donde realmente cumplí todos mis sueños fue el Barcelona y durante todo ese año aprender de jugadores increíbles como Messi e Iniesta… fue increíble y todo un aprendizaje. Estoy contentísimo y, aunque el balón de oro no haya sido un objetivo de mi carrera profesional, es algo increíble poder ganar un premio cuando veo la lista de leyendas y de grandes futbolistas que me preceden. He trabajado para el equipo, para intentar ganar la Liga de Campeones con el PSG, llevarnos la primera, el campeonato, la Liga… y poder llevar este trofeo individual es algo increíble y estoy muy contento esta noche”, añadía el futbolista, de 28 años, repasando su trayectoria y acordándose en el camino de su pasado como jugador azulgrana.

Agradecimientos a la selección francesa y su ciudad natal, Eure.

“También me gustaría darle las gracias a todos los compañeros de la selección, importantísimos para mí. A toda esta nueva generación. Hemos crecido en la generación sub-21, luego en la selección nacional, la selección A, que confía en mí. El seleccionador, en los buenos momentos y en los malos, y que siempre me recuerda que me puede seguir llamando en la selección y confía en mí. Quiero dar las gracias de nuevo al presidente y quiero dar las gracias también a todos los entrenadores. Esperamos que nos podamos llevar el Mundial en los próximos años. Y dar las gracias a todos los jugadores de la selección”, continuaba agradeciendo Dembélé ante todo el público en la gala, entre los que se encontraba Didier Deschamps, el propio seleccionador.

Echando la mirada hacia Francia y el combinado nacional, el atacante del PSG también se paraba “dar las gracias” a la ciudad que le vio crecer, Eure. “Es donde he crecido, donde jugué, donde empecé a darle patadas a la pelota cuando tenía tiempo libre. Y cuando tengo tiempo libre siempre me gusta volver a mi ciudad, que siempre se ha portado muy bien conmigo, desde el principio hasta estos momentos de mi carrera. Siempre están ahí para mí. Es un placer poder haber crecido en este pueblo y poder estar orgulloso de ser de donde soy. Gracias”, apostillaba, antes de llegar al momento más emotivo de su discurso, donde no pudo contener las lágrimas.

Dembélé rompe a llorar nada más mencionar a su madre

“Para acabar, me gustaría dar las gracias a mi familia, a mi madre…”, expresaba, rompiendo inmediatamente a llorar nada más mencionarla, y llevándose un sonoro aplauso mientras se llevaba las manos a la cara y trataba de recomponerse.

“También a mi gente, a mi manager, que ha creído en mí. Si alguna vez me hubiesen dicho que iba a haber ganado el Balón de Oro, siempre ha estado conmigo, siempre me ha motivado; mi mejor amigo. Y con mi mejor amigo, desde hace cuatro o cinco años, hemos vivido todo, todo todos juntos. Hemos hecho todo juntos. Siempre a mi lado, allí donde iba, y hasta el final estaremos juntos. En fin, muchísimas gracias a todos y buenas noches”, expresaba, sin poder contener nuevamente las lágrimas.

Vitoreado por los suyos en el Théâtre du Châtelet, el cierre de su discurso como ganador del Balón de Oro 2025 lo ponía precisamente su madre, quien era llamada al escenario para acudir fundirse junto a él en un abrazo, recibiendo las pertinentes felicitaciones por este simbólico galardón que ha llevado la alegría a la familia y a todos sus seguidores.