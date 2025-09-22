La ruptura de relaciones entre el club y la organización del Balón de Oro se extiende desde la pasada edición

Así funciona la democracia para elegir al Balón de Oro: del voto secreto de los periodistas a las supuestas campañas de lobby

Compartir







El Balón de Oro vuelve hoy a París sin la presencia del club más laureado de Europa. Por segundo año consecutivo, el Real Madrid no estará presente en la icónica gala; una decisión que habría sido comunicada por el conjunto blanco a los organizadores del histórico trofeo pese a los intentos de una delegación francesa para limar asperezas y tratar un acercamiento que, finalmente, no sería tal.

Como ya sucediese en la ceremonia del pasado 28 de octubre de 2024, cuando el club plantó a la organización de France Football después de la polémica desatada por una serie de filtraciones que terminaron con Rodri Hernández ganando el Balón de Oro en detrimento del madridista Vinicius Jr., ahora la entidad blanca vuelve a ausentarse del evento.

Aquel año, Vinicius Jr. llegaba tras sellar una brillante compaña con el club coronándose campeón de Liga y otra vez campeón de la Champions. Sin embargo, y pese a las informaciones que también llegaron supuestamente al club apuntando a que el brasileño iba a ser el vencedor, todo dio un giro en el último momento con filtraciones que apuntaban que Rodri Hernández iba a ser el galardonado, tal como sucedió.

Fue entonces cuando comenzaron las especulaciones respecto a lo ocurrido, con una polémica que ha continuado perdurando hasta el punto de elevar la sensación de que, más allá de la disputa entre entidades, el Balón de Oro ya no brilla igual que en tiempos pasados; una perspectiva que para algunos no nace solo de la posición del Real Madrid, tan criticada por muchos como defendida por sus seguidores, sino también por los criterios que rigen la elección del ganador. Además, el 'adiós' al inmenso duelo de gigantes entre Messi y Cristiano, simboliza en sí mismo todo un cambio.

PUEDE INTERESARTE Chus Mateo, nuevo entrenador de la selección española de baloncesto

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Balón de Oro 2025 y la ausencia del Real Madrid

Si en la última gala del Real Madrid no hubo representación blanca, en esta, según informa El Español, el club ha autorizado que quien quiera acudir individualmente lo haga. Sin embargo, no parece que vaya a ser el caso, con Kylian Mbappé, –el mejor posicionado entre los madridistas, aunque sin opciones reales de ganar un trofeo en el que Dembelé y Lamine Yamal parten como favoritos–, habiendo anunciado ya públicamente que no iba a asistir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Seré feliz si Ousmane Dembélé gana el próximo Balón de Oro porque es mi amigo. Estaré frente a mi televisor y esperaré que gane”, anunció el francés, apuntando su deseo del triunfo del exjugador del Fútbol Club Barcelona, campeón de Europa este año con el PSG.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los otros candidatos madridistas son Jude Bellingham y el propio Vinicius, del mismo modo en que Huijsen opta al premio Kopa a mejor futbolista joven y Thibaut Courtois es candidato al Trofeo Yashin. Además, en el combinado femenino, Linda Caicedo opta también al Kopa y Caroline Weir al Balón de Oro femenino, siendo esta última quien sí acudiría a la gala, acompañada de una directiva, según avanza El País.

Las razones del club para tomar nuevamente esta decisión de no estar este lunes en el Théâtre du Châtelet de París no ha sido expresada oficialmente y públicamente, pero estarían lejos de responder a una simple pataleta. Al contrario, la ruptura de las relaciones se presupone como algo complejo y serían diversas las razones que rodearían al conflicto.

Según señala el medio El Español, varias de ellas serían las deficiencias sistémicas en la organización y la llegada de la UEFA al premio como socio organizador. La entidad precedida por Aleksander Čeferin, no en vano, chocó directamente con Florentino Pérez y el Real Madrid tras el pulso abierto por la llamada Superliga.

El club blanco vería en este sentido un conflicto de intereses en el premio; algo que también quedaría representado en la figura de Nicolas Manissier, responsable de la compra de derechos de la UEFA para L’Equipo y de la organización del premio.

Junto a todo ello, también perdura la eterna polémica por las filtraciones y el hecho de que ceremonia tras ceremonia se sepa antes de tiempo quién será el ganador, antes de ser anunciado en la propia gala.

De igual forma, el modo en el que se producen las votaciones, los posibles favoritismos, los lobbies y los criterios más personales que profesionales siempre han estado en tela de juicio; unas sombras que ahora se han alargado, extendiéndose en lugar de mitigarse. No en vano, en la pasada gala hubo varios periodistas que reconocieron haberse equivocado en las votaciones, sembrando más dudas sobre la fiabilidad del sistema aplicado, que introdujo también la irrupción de la IA.

Todo ello, sumado a las voces que piden que los criterios de elección del ganador sean más transparentes, extiende el debate más allá del conflicto entre instituciones y más allá de la mera opinión de detractores o seguidores de las partes implicadas.