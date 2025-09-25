La UEFA decidirá la próxima semana si expulsa a los equipos de Israel de las competiciones europeas

Una gran mayoría de los miembros del comité ejecutivo están a favor de la suspensión.

Una posible suspensión por parte de la UEFA no estaría ligada a una decisión de la FIFA sobre el Mundial 2026

Compartir







Un panel de asesores de la UEFA estaría a punto de tomar una decisión trascendental de cara a todas sus competiciones. Según informa el diario británico 'The Times', La UEFA votará la próxima semana si los equipos de Israel siguen participando en el fútbol europeo, una decisión que apoyaría una gran mayoría de los miembros del comité ejecutivo.

Naciones Unidas ha pedido a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel después de que una comisión de investigación de la ONU concluyera que está cometiendo genocidio en Gaza.

Una gran mayoría de los miembros del comité ejecutivo están a favor de la suspensión. Quienes están a favor de suspender a Israel señalan que Rusia ha sido expulsada de las competiciones europeas desde su invasión de Ucrania en 2022.

Israel es miembro de la UEFA, que ha mantenido importantes debates al más alto nivel esta semana sobre las acciones de Israel en Gaza y cómo debería responder el organismo rector europeo.

Una posible suspensión por parte de la UEFA no estaría ligada a una decisión de la FIFA, que, sin embargo, quedaría en una posición muy difícil con vistas al Mundial de 2026, donde Israel se está jugando su clasificación, siendo terceros de su grupo por detrás de Noruega e Italia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En cuanto a las competiciones de clubes, el Maccabi de Tel Aviv es el único club que juega en ellas esta temporada y enfrentó importantes protestas este miércoles al jugar en Grecia contra el PAOK.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En agosto, la UEFA se posicionó en contra de la matanza de civiles y de niños, con una pancarta en la Supercopa de Europa entre Paris Saint Germain y Tottenham Hotspur, pero sin mencionar a Israel.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Cuando la UEFA anunció el fallecimiento del futbolista Suleiman al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, Mohamed Salah les recriminó en redes sociales la falta de información sobre su muerte. "¿Podéis decirnos cómo, dónde y por qué murió?", escribió el jugador egipcio.

Al Obeid fue asesinado por las fuerzas militares israelíes mientras estaba en Gaza esperando ayuda humanitaria.

Los expertos de la ONU aclararon que el boicot "debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales", ya que estos no pueden cargar con las consecuencias de las decisiones de su gobierno, por lo que no debe haber discriminación ni sanciones contra deportistas por su origen o nacionalidad.

"Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado", agregaron.