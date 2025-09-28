Muere Josetxo Araquistain, portero del Real Madrid en la sexta Copa de Europa, a los 88 años

Josetxo Araquistain, portero del Real Madrid en la sexta Copa de Europa, ha muerto a los 88 años

Conquistó la sexta Copa de Europa del Real Madrid y, también, fue exjugador de la Real Sociedad

El exfutbolista español José 'Josetxo' Araquistain, portero con el que el Real Madrid conquistó la sexta Copa de Europa y exjugador también de la Real Sociedad, ha fallecido a los 88 años, ha anunciado este domingo el club donostiarra.

Nacido en Azkoitia en 1937, Araquistain se incorporó cuando todavía era juvenil a la Real Sociedad, que le cedió a la SD Eibar en 1956 para debutar en Segunda División. Consiguió ganarse un sitio en la portería de Atotxa y jugó 123 partidos como 'txuri urdin', 106 de ellos en Primera, hasta 1961, cuando fue fichado por el Real Madrid.

Trayectoria de Josetxo Araquistain

Con la camiseta blanca, el guipuzcoano fue titular en su primera temporada pero a partir de entonces su participación fue irregular. En 1966, ante la lesión de Antonio Betancort, disputó las semifinales y la final de la Copa de Europa, en la que los madridistas levantaron su sexto trofeo ante el Partizan de Belgrado.

Abandonó el Real Madrid en 1968 con seis Ligas, una Copa de Europa y una Copa, y firmó por el Elche (1968-71), antes de poner fin a su carrera en el CD Castellón (1971-73). Como internacional, disputó seis partidos con la selección española entre 1960 y 1962, uno de ellos en el Mundial de Chile 1962 ante Brasil.

Reacciones a la muerte del futbolista

La Real Sociedad envió su "más sentido pésame y condolencias" a su familia y allegados, y anunció que el primer equipo llevará en su honor un brazalete negro en el encuentro de este domingo ante el FC Barcelona; además, se guardará un minuto de silencio el próximo domingo en Anoeta ante el Rayo Vallecano.

Por su parte, el Real Madrid ha emitido un comunicado publicado en su página web en el que lamenta profundamente este fallecimiento.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Araquistáin, uno de los grandes porteros legendarios de nuestra historia. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos. Araquistáin defendió la camiseta del Real Madrid durante 97 partidos en 7 temporadas, desde 1961 hasta 1968, en las que ganó 1 Copa de Europa, 6 Ligas y 1 Copa de España. Fue el portero de la Sexta Copa de Europa, que el Real Madrid conquistó en Bruselas en 1966", lamentan desde el Real Madrid.

"José Araquistáin ha fallecido a los 88 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz", terminan apuntando desde el club.