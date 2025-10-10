"Comenzó a masajearme la espalda. A partir de ahí mi mente bloqueó lo que pasó después”, afirma la belga

Rafa Mir, futbolista del Elche en calidad de cedido, procesado por agresión sexual con violencia

La deportista belga Hanne Maudens, campeona de heptatlón, ha hecho público a través de una entrevista los abusos sexuales y psicológicos sufridos por su exentrenador.

“Me fui porque sufrí un comportamiento inaceptable por parte de mi exentrenador”, confesaba la joven de 28 años a la revista Dag Allemaal, quien ha revelado los verdaderos motivos de su retirada temporal y no por una lesión.

Los comportamientos del que fuera su entrenador provocaron en ella problemas de salud mental que le impidieron continuar con su pasión ya que “vivía bajo una tensión continua sobre mi cuerpo, mi rendimiento y mi aspecto físico”.

"Me pidió que me quitara el sujetador"

La presión a la que estaba sometida por parte de su técnico era absoluta ya que controlaba su alimentación, su peso, sufría constantes humillaciones además de obligarla a entrenar en situaciones extremas.

Muchos de los abusos a los que fue sometida su cerebro ha intentado olvidarlos, como el que aconteció durante una concentración en Sudáfrica. En ese momento su entrenador se ofreció a darle un masaje: “Me pidió que me quitara el sujetador y que me tumbara en el suelo. Se sentó sobre mí y comenzó a masajearme la espalda. A partir de ahí mi mente bloqueó lo que pasó después”, afirma la belga.

Las acusaciones vertidas también salpican a la Federación Flamenca de Atletismo ya que Maudens señala la falta de respuesta institucional después de que intentase que investigaran el caso.

“Borraron mi testimonio. Preferiría evitar que el atletismo belga se viera afectado. Eso fue lo más doloroso”.

La atleta se encuentra en proceso de recuperación y está retomando los entrenamientos para poder participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.