El FBI y el Departamento de Policía de Nueva York realizaron este jueves una gran operación en nueve estados de Estados Unidos que culminó con la detención de jugadores y entrenadores de la NBA, junto a miembros de varias familias mafiosas.

Entre los arrestados están Terry Rozier, base de los Miami Heat, y Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers. Según el director del FBI, Kash Patel, se trata de un fraude de enormes dimensiones, con decenas de millones de dólares en apuestas ilegales, estafas y extorsiones que afectaron a varios equipos de la liga.

Las autoridades explicaron que no se trataba de simples apuestas personales, sino de una red criminal dirigida por las familias Gambino, Genovese, Lucchese y Bonanno. Jugadores y entrenadores facilitaban información confidencial (como lesiones o cambios en la alineación) que las mafias usaban para ganar apuestas sobre el rendimiento individual de los deportistas. En un caso citado, Terry Rozier, en su etapa en los Charlotte Hornets, avisó antes de fingir una lesión, lo que permitió a la red obtener grandes ganancias.

El fiscal Joe Nocella describió el caso como “una gran red de tráfico de información privilegiada en la NBA”

La fiscalía asegura que también se usó intimidación contra jugadores, como en el caso de Jontay Porter, para obtener datos internos. Además, Billups y el exjugador Damon Jones participaron en partidas de póker ilegales manipuladas por las mafias en locales exclusivos de Nueva York, donde las víctimas eran engañadas y amenazadas con violencia para pagar sus deudas.

Los beneficios ilícitos se blanqueaban mediante empresas falsas y criptomonedas, y la red no dudaba en recurrir a la violencia, incluyendo robos y extorsiones. En total, más de 30 personas están acusadas de conspiración, fraude y blanqueo de dinero.

El fiscal Joe Nocella describió el caso como “una gran red de tráfico de información privilegiada en la NBA”. Según Patel, la llamada “Operación Escalera Real” fue el resultado de años de investigación y cooperación entre agencias, y demuestra que “la justicia se imparte a ciegas, sin importar quién esté implicado”.