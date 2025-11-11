El acuerdo se ha presentado como una “alianza a largo plazo” para impulsar el liderazgo de la entidad, que se espera que reciba una importante inyección económica

Apollo Sports Capital (ASC) se ha convertido en el accionista mayoritario del Atlético de Madrid, tal como el propio club anunciaba este lunes en el arranque de la semana. Presentado el acuerdo como una “alianza a largo plazo” para impulsar el liderazgo de la entidad, entre las claves del mismo está también el hecho de que Miguel Ángel Gil y Enrique cerezo continúen al frente de sus cargos como consejero delegado y presidente, respectivamente. El anuncio ha sido recibido con “entusiasmo” dentro de la cúpula directiva, pero ahora son muchos los aficionados que se hacen la misma pregunta: ¿ qué es Apollo o qué es Apollo Sports Capital (ASC)?

Presentado como “una compañía global de inversión en deporte, filial de Apollo”, ASC “invierte en todo el sector deportivo y en eventos en vivo, principalmente a través de oportunidades de crédito y de inversión híbrida”. El Atlético de Madrid, en este sentido, “será la inversión principal con una participación mayoritaria” de la compañía, y “no forma parte de una estrategia de multipropiedad de control de clubes”, según apunta el propio club.

¿Qué es Apollo y qué supone para el Atlético de Madrid?

Concretamente, Apollo (Apollo Global Management Inc.) es un fondo de capital privado estadounidense que gestiona nada más y nada menos que cerca de 840.000 millones de dólares en activos con inversiones diversificadas en múltiples sectores: desde la energía, las infraestructuras, el mercado inmobiliario, los medios de comunicación, servicios tecnológicos, finanzas… hasta llegar también al ámbito deportivo.

Fundada en 1990 por Leon Black (quien renunció como CEO en 2021 tras ser relacionado con Jeffrey Epstein), Josh Harris y Marc Rowan, expertos de la banca, en Nueva York, donde tiene su sede central, pronto se fue expandiendo hasta gestionar fondos de importantes empresas multinacionales.

Dada su evolución, sus oficinas se extienden desde distintos puntos de Estados Unidos hasta rebasar sus fronteras, llegando a Londres, Frankfurt, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur… y Madrid, donde ahora, con este movimiento que le une al Atlético de Madrid, ha terminado de dejar su rúbrica.

Con una importantísima cartera, el grupo maneja fondos de pensiones, dotaciones financieras y universitarias, de patrimonios privados, así como de inversores institucionales e individuales. Entre sus operaciones destacan algunas con clientes como Norwegian Cruise Line, Xerox o ADT, con inversiones también en importantes compañías como Verizon Media o Cox Media Group, ampliando así su campo en el sector de los medios digitales y de comunicación.

No en vano, en el denominado ranking PEI 300, un listado anual de las 300 firmas de capital privado más grandes del mundo, Apollo ocupaba el pasado año el puesto 29.

Así, por todo ello, la irrupción de la filial deportiva de Apollo como accionista mayoritario del Atlético de Madrid se espera que supongan impulso y una inyección económica muy importante para la entidad y sus objetivos.

“De cara al futuro, juntos vemos una gran oportunidad para impulsar un crecimiento sólido y sostenible de Atlético de Madrid, sobre la base de nuestro legado. Para mí era importante contar con un socio inversor a largo plazo que creyera en nuestra estrategia y pudiera potenciar nuestras actividades fuera del terreno de juego con el desarrollo de la Ciudad del Deporte” concluyó nuestro consejero delegado”, expresaba el propio Miguel Ángel Gil, consejero delegado atlético, valorando el acuerdo alcanzado.

La firma estadounidense ha adquirido así el 57% del club, con una valoración que ronda los 2.500 millones por el 100%.

“Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a un nuevo socio comprometido con el club. Apollo Sports Capital es un gran aliado que respeta la historia, las tradiciones y la identidad del Atlético de Madrid y de su afición, al tiempo que aporta recursos y entusiasmo adicionales para ayudar a mantener nuestro crecimiento y competitividad”, trasladaba Miguel Ángel Gil, ahondando en la alianza alcanzada.

“Esta próxima fase ilusionante se apoyará en el modelo que ha impulsado nuestro progreso en los últimos años, y el Atlético no estaría en la posición en que se encuentra hoy sin el apoyo de Wanda Group, Quantum Pacific y Ares, cuyo respaldo nos ha fortalecido en momentos decisivos. Nuestros logros reflejan asimismo la dedicación de nuestros empleados, el compromiso de nuestros jugadores y entrenadores y, por encima de todo, la pasión inquebrantable de nuestros aficionados —el verdadero corazón y el alma del club”, añadía.

En la misma línea, Robert Givone, socio de Apollo y co-gestor de ASC, declaró: “El Atlético de Madrid es una de las grandes instituciones deportivas de Europa y es un honor para Apollo Sports Capital invertir en este club histórico y en su legado de más de 120 años. Miguel Ángel ha hecho un trabajo extraordinario transformando al Atlético y para nosotros era fundamental invertir respaldando la continuidad de su liderazgo, además de invertir en el equipo y en la comunidad local”.

Recalcando el “entusiasmo” de todas las partes, Givone subrayó que Apollo trabajará para “apoyar al equipo y honrar su espíritu y sus tradiciones, y por aportar valor en aquellas áreas en las que destacamos, como el crecimiento de la Ciudad del Deporte y la mejora de la experiencia del aficionado”.

“Respaldar los ambiciosos planes para la Ciudad del Deporte puede generar un valor significativo tanto para el club como para la economía local”, añadió, al respecto de lo último.

Como el propio Atlético de Madrid ha expresado en su nota de prensa, la “inversión de Apollo Sports Capital está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluidas las autorizaciones regulatorias, y se prevé que se complete en el primer trimestre de 2026. Tras el cierre de la operación el Atlético de Madrid —incluidos Atlético de San Luis y Atlético Ottawa— pasará a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital; Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y los fondos gestionados por Ares Management permanecerán como accionistas minoritarios”.

Más allá, el comunicado del equipo cierra recordando “otras inversiones recientes de Apollo Sports Capital” como “los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open, en colaboración con MARI, así como la nueva compañía de Ari Emanuel y Mark Shapiro”.

Dirigida por su consejero delegado, Al Tylis; los co-gestores, Rob Givone y Lee Solomon; y el director de Estrategia, Sam Porter, ASC irrumpe así de lleno en la escena colchonera.