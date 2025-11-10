“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma", confiesa el argentino en una publicación cargada de mensajes de amor al FC Barcelona

El 10 de la albiceleste aprovechó que se concentra con la selección argentina en España para volver a pisar el césped del Camp Nou

BarcelonaLeo Messi ha vuelto a avivar la ilusión y la emoción del aficionado culé después de volver a pisar el Camp Nou y publicar a través de sus redes sociales un mensaje cargado de intenciones y de agradecimiento al que fue su equipo durante 17 temporadas, y del que se despidió 21 años después de su llegada a Barcelona, pero nunca para siempre.

Dejando claro su deseo de un regreso, el astro argentino, ha compartido este mismo lunes 10 de noviembre unas imágenes en las que se le puede ver en el Spotify Camp Nou, al que volvió anoche aprovechando que hoy empieza una concentración en Alicante con su selección. Junto a la imagen, un mensaje: “Ojalá algún día pueda volver”.

El regreso de Leo Messi al Camp Nou

Su publicación, que no ha tardado en viralizarse en las redes, –con más de cinco millones de ‘likes’ (me gusta) en Instagram en solo dos horas–, deja claro que el 10 de la albiceleste sueña con regresar al equipo en el que creció, brilló y explotó como jugador dejando una huella imborrable en la historia del fútbol.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, ha escrito Messi junto a varias imágenes suyas admirando el renovado estadio y pisando su césped.

El argentino volvió así al Spotify Camp Nou un día después de clasificar al Inter Miami, su actual equipo, para las semifinales de la Conferencia Este de la Major League Soccer ante el Nashville, ante el que hizo un doblete para remachar una victoria por 4-0.

Desde el 16 de mayo de 2021, el eterno icono del Barcelona no pisaba el estadio como futbolista en activo. Fue en un partido de Liga contra el Celta y, pese a que marcó un tanto, los blaugranas perdieron por 1-2. Después de aquello, llegó su marcha, convertida en un auténtico mazazo para el club.

Desde entonces, muy pocos aficionados culés se han resignado a soñar con su regreso al club, algo que ahora empieza a dibujarse de nuevo como una opción más que probable a la par que simbólica, dadas las pretensiones anunciadas por el argentino y dado el respeto y el cariño que todos le profesan en la entidad. A sus 38 años, Messi, que también ilusiona a todos los argentinos con su posible presencia en el Mundial 2026 tras un breve “quiero”, aviva también el deseo de homenaje de muchos aficionados del Barça.