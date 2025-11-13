El jugador de baloncesto Keenan Evans salió a a pistaba cuando quedaban 2:16 minutos para el final del primer cuarto

Después de la caída de Evans, el médico confirmó lo que se temía: rotura de tendón de Aquiles de la pierna izquierda

Keenan Evans, base del club de baloncesto de Grecia ''Olympiacos', se ha roto el tendón de Aquiles a los dos minutos de juego tras volver después de más de 500 días de baja. Se trataba de un partido de Euroliga que se disputaba este miércoles ante el Zalgiris.

El público le ovacionó y se puso en pie cuando salió a jugar

El jugador de baloncesto estadounidense salió a a pistaba cuando quedaban 2:16 minutos para el final del primer cuarto. Debido a la gran espera después de 580 días de baja, el Palacio de la Paz y la Amistad le ovacionó y se puso en pie. Algunos aficionados llevaban incluso pancartas para su recibimiento.

Sin embargo, todo pareció venirse abajo cuando en el minuto 2:01 de Keenan Evans sobre la pista, este se fue al suelo llevándose la mano a la parte posterior del tobillo izquierdo. Mientras tanto gritaba "¡No puede ser!".

Rotura de tendón de Aquiles de la pierna izquierda

Más tarde, el médico confirmó lo que se temía: rotura de tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Se calcula un largo proceso de recuperación que sería ya el tercero de su carrera.

En enero de 2023, el base de 29 años y 1,91 metros se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha y volvió ocho meses más tarde. Sin embargo, al final de la temporada 23-24, jugando en el Zalgiris se llevó una rotura del tendón rotuliano de la pierna izquierda. De este manera, no jugó en toda la temporada 24-25. Pese a esta lesión, el Olympiacos le firmó un contrato hasta 2027.

En septiembre se le detectó una lesión esteocondral en la rótula derecha y tuvo que alargar la baja. Volvió a las canchas el fin de semana pasado en un partido de la Liga Griega frente al Karditsa. Hizo 15 puntos, cinco asistencias y 21 de valoración.

El mundo del baloncesto lamenta la mala suerte de Evans, y hasta el archienemigo del equipo, "Panathinaikos", publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo.