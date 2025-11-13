Las cámaras de vigilancia de la casa de la ex patinadora Surya Bonaly captaron el momento del robo

Todo esto ocurrió mientras Bonaly se encontraba en Minnesota cuidando su madre, quien tiene tres tipos de cáncer

La expatinadora artística Surya Bonaly ha denunciado en sus redes sociales que unos ladrones irrumpieron su casa durante cuatro días y robaron su colección de medallas de sus grandes logros de patinaje mientras ella estaba cuidando de su madre con cáncer. Se trataban de medallas de mucho valor para Bonely: “Estoy furiosa. A veces siento ganas de llorar".

Las cámaras de vigilancia de su casa captaron el momento que ella describió más tarde como un robo organizado que se alargó desde el viernes hasta el lunes. Las imágenes muestran cómo diferentes personas llegan cada día con ventanas rotas, cámaras arrancadas y la conexión Wi-Fi cortada durante el allanamiento.

Todo esto ocurrió mientras Bonaly se encontraba en Minnesota cuidando su madre, quien tiene tres tipos de cáncer: de pulmón, de mama y de esternón. La propia estrella olímpica se encuentra en una batalla contra el cáncer de mama mientras recibe tratamiento y continúa trabajando como entrenadora.

La ex patinadora mostró en sus redes sociales varias fotos de ella con sus medallas y redacto: "Como pueden ver, todas esas medallas que gané en el pasado compitiendo en diferentes campeonatos mundiales y europeos, lamentablemente ya no están”.

La estrella olímpica cree que se trata de una banda organizada

El primer día de robo, las cámaras de seguridad registran a una persona con sudadera negra con capucha junto a una mujer que llevaba lo que podría ser un chaleco de reparto. Más tarde, Bonaly encontró una prenda similar en una calle próxima a su casa.

“Creo que definitivamente está organizado por una empresa o por gente mala”, dijo Bonaly. La banda de ladrones rompieron ventanas, arrancaron las cámaras y cortaron la conexión wifi, anulando su aplicación de seguridad. Tres días después, al volver a su casa encontró la puerta principal abierta y la casa saqueada.

“Me di cuenta de que mis medallas habían desaparecido”, dijo Bonaly. “Campeona europea o campeona mundial, júnior, todas, cualquier medalla que hubiera ganado patinando”.

“Estoy furiosa. A veces siento ganas de llorar"

Entre las medallas que fueron robadas hay reconocimientos de campeonatos europeos, competiciones mundiales y títulos juveniles. Bonaly expresó que cada una de ellas representa momentos esenciales de su trayectoria.

“Estoy furiosa. A veces siento ganas de llorar. Hay gente que cree que es mejor robar que ir a trabajar”, dice muy enfadada.

No se mudará de barrio

Además, afirma no querer mudase de barrio porque le encanta su vecindario, aunque aumentará las medidas de seguridad.

“Espero poder encontrar algunas medallas. Espero, y rezo de verdad, que nadie vaya a fundir esa medalla. Un pequeño recordatorio para los residentes de Las Vegas o las casas de empeño: si alguna vez ven medallas de oro y plata extranjeras a la venta, por favor, llamen a la policía inmediatamente. Gracias", dice en sus redes.

La ex patinadora presentó una denuncia ante la Comisaría de Policía Metropolitana de Summerlin, y la investigación avanza todavía.