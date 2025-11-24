Valery Fernández, futbolista del Real Zaragoza, ha explicado en redes sociales que sufre alopecia areata, una condición autoinmune

Valery Fernández, futbolista del Real Zaragoza de 26 años, quiso explicar este pasado domingo a todos los aficionados del club maño el momento actual que atraviesa debido a una significativa variación que ha sufrido recientemente. El exjugador del RCD Mallorca o Girona FC se ha rapado el pelo por completo y ha querido detallar el porqué.

Tal y como comentó en una historia difundida en Instagram, el cambio de look se debe a una "condición autoinmune". El futbolista de L'Escala, que cumplió años también este domingo, aprovechó para agradecer el cariño que le han brindado todos los aficionados.

Alopecia areata, la afección de Valery Fernández

"Quiero daros las gracias por todas las felicitaciones y el cariño que me habéis dado por mi cumpleaños. Aprovecho para aclarar algo personal que hace semanas que mucha gente me pregunta: tengo alopecia areata. Es una condición autoinmune que hace que el cuerpo ataque por error los folículos del pelo, y eso provoca la aparición de zonas sin cabello. No es grave ni doloroso y estoy bien", detalló Fernández en redes sociales.

"Además, con el tratamiento adecuado se recupera, así que estoy tranquilo y en buenas manos. Gracias por la comprensión", agregó el jugador del Real Zaragoza. De esta forma, el futbolista ha respondido al cambio de look, ya que muchos recordaban sus mechas a llegar a las filas del club aragonés el pasado mes de agosto.

Según apuntan expertos, como la Clínica Mayo, "en el tipo de pérdida del cabello irregular, conocida como alopecia areata, la pérdida del cabello ocurre de repente y, generalmente, comienza con una o más zonas de calvicie circulares que pueden coincidir". Puede ocurrir tanto en mujeres como en hombres.