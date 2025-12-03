Última hora del estado de salud de Lubo Penev: "La situación es complicada"

Alberto Rosa 03 DIC 2025 - 17:08h.

Su agente, Juanjo Rodri, ha impulsado una recaudación de fondos para costear el tratamiento del exdelantero búlgaro

El entrenador búlgaro Lubo Penev, hospitalizado de forma urgente en una clínica oncológica en Alemania

El exjugador del Valencia Club de Fútbol, Lubo Penev, continúa ingresado en una clínica oncológica en Alemania por un cáncer que le ha afectado al riñón. El agente del búlgaro, Juanjo Rodri, ha actualizado este miércoles el estado de salud del exdelantero del Valencia.

Rodri, que es tesorero de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, ha impulsado junto a Fernando Giner y el propio Valencia CF una recaudación de fondos que ayude a sufragar una operación a vida o muerte y un tratamiento que cuesta 300.000 euros.

Rodri reconoce que no han sido muchos los avances en el estado de salud del exdelantero del Valenci. “Lubo está en un estado semiinconsicente, porque le están suministrando calmantes. Está aletargado, solo tiene ganas de dormir”, recoge ‘Levante-EMV’.

Un costoso tratamiento

“La situación es complicada. Es un cáncer que no ha evolucionado bien y, aunque hay atisbo de salvación, la situación es complicada. Son conocedores de su entorno y todo el mundo y su hijo, su mujer, su exmujer de la realidad”, decía Rodri en el programa La Banda de ‘À Punt Esports’.

"Estamos hablando de una persona de 59 años, que hoy en día es ser joven", lamenta Rodri en declaraciones recogidas por ‘El Desmarque’. Tal y como ha explicado el agente de Penev, su tratamiento se basa en “inyecciones carísimas” que se tienen que suministrar regularmente.

El coste de cada inyección es de 10.000 euros, según ha declarado Rodri a ‘Levante-EMV’. Es por ese motivo por el que el agente y el entorno de la familia insiste la importancia de las donaciones para costear el tratamiento.

“Apelo a toda la generosidad de la gente para alguien que fue una bandera de una generación de aficionados valencianistas. Lubo Penev ha sido el mejor delantero centro de la historia del Valencia, yo no he conocido a otro en sus condiciones", dijo a ‘El Desmarque’.

El número de cuenta para ayudar a Lubo Penev

A pesar de que la iniciativa parte del Valencia CF y de su Asociación de Futbolistas, esta recaudación solidaria y benéfica está abierta a cualquier persona o entidad pública o privada que quiera colaborar con la causa. El número de cuenta, abierto a cualquier aportación privada o anónima es el ES23 3159 0078 5727 8681 8225