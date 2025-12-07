Lando Norris ha terminado tercero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial

El piloto británico se ha mostrado feliz de haber podido completar "un viaje muy largo" con McLaren

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera después de terminar tercero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial, y defender su ventaja al frente del campeonato sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), al que su victoria no le ha bastado para arrebatarle el título.

A pesar de perder una posición en la salida con su compañero de equipo y también rival por el Mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren), el de Bristol, de 26 años, supo jugar con la estrategia para mantenerse tercero y ganar el campeonato por dos puntos sobre el tetracampeón del mundo, que interrumpe su racha de cuatro Mundiales consecutivos (2021, 2022, 2023 y 2024). Se convierte así en el 35º campeón diferente de la F1 y el undécimo británico en conseguirlo.

Piastri, por su parte, acabó segundo, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes) completaron el 'Top 5'. Tras ellos acabó un exultante Fernando Alonso (Aston Martin), que despide 2025 con un espectacular sexto puesto, mientras que el otro español, Carlos Sainz (Williams), solo pudo ser decimotercero.

Lando Norris: "Ha sido un año muy largo, ahora sé lo que siente Verstappen"

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se ha mostrado feliz de haber podido completar "un viaje muy largo" con McLaren con el título de campeón del mundo de Fórmula 1, logrado este domingo con su tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dabi, y ha asegurado que el incidente protagonizado junto al japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) en carrera, que estuvo bajo investigación, no le preocupó porque sabía que su maniobra "estaba dentro de la legalidad".

"Hacía tiempo que no lloraba, no creía que fuese a llorar y lo he hecho. Es un viaje muy largo. Antes de nada, gracias a mis chicos, a toda la gente de McLaren, a mis padres... Ellos son los que me han apoyado desde el principio. Es increíble, ahora sé lo que siente Max, o un poco", señaló nada más terminar la carrera en Yas Marina.

Precisamente, se acordó del neerlandés y su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri (McLaren), que también llegaron con opciones matemáticas a esta última carrera. "Quiero darle la enhorabuena tanto a él como a Oscar, mis rivales esta temporada. Ha sido un placer competir contra ellos, lo he disfrutado. Ha sido un año muy largo, pero lo hemos hecho. Estoy muy orgulloso", afirmó.

Por otra parte, desveló si pensaba en el campeonato mientras rodaba tercero. "Un poco en todo. No puedes no pensar en ello, pero es una carrera larga y lo hemos visto muchas veces en la Fórmula 1, cualquier cosa puede pasar. He seguido empujando hasta a falta de dos o tres vueltas del final. Es lo que hemos tenido que hacer toda la temporada. Max ha estado intentando darnos caza toda la temporada y Oscar ha estado ahí hasta el final también. Me lo han puesto difícil", indicó.

También habló del incidente con el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), que estuvo bajo investigación. "No tenía ni idea, ni me importaba. Sabía que lo que había hecho estaba dentro de la legalidad, así que he intentado disfrutar del momento. No hay mucha gente en el mundo o en la Fórmula 1 que haya experimentado lo que he experimentado esta temporada. Estoy contento por todo el mundo más que por mí mismo", reconoció.

"Ha sido un viaje muy largo. McLaren y yo llevamos nueve años juntos. Hemos pasado momentos dificilísimos y momentos muy buenos. Para mí, poder devolverles algo... Es el primer Campeonato de Pilotos en muchos años, así que creo que he hecho lo que tenía que hacer. Estoy orgulloso de ello, pero aún estoy más orgulloso de todo el mundo, que espero que hayan llorado", finalizó.