Las palabras del periodista Stéfan L’Hermitt, del diario L’Équipe, han desatado una oleada de titulares, pero la realidad es que la familia sigue preservando la intimidad del expiloto

Michael Schumacher firma un casco del tricampeón de F1 Jackie Stewart con la ayuda de su esposa y para una causa solidaria

En las últimas horas no dejan de sucederse las noticias que se hacen eco de una posible “señal positiva” de avance en el estado de salud de Michael Schumacher, quien permanece en una situación muy compleja y comprometida tras el gravísimo accidente que sufrió el 29 de diciembre de 2013 cuando se golpeó la cabeza mientras esquiaba en los Alpes franceses.

Desde aquel aciago día, todo lo que ha rodeado a la situación del heptacampeón alemán de Fórmula 1 es el hermetismo y el misterio sobre su evolución. Desde su entorno más cercano, la familia siempre ha evitado dar información concreta y su estado de salud real se preserva desde el más estricto silencio y en el ámbito privado.

¿Cómo está Michael Schumacher?

Las pistas más recientes sobre su situación tras casi 12 años del accidente las conocíamos por Elisabetta Gregoraci, exesposa de Flavio Briatore, hombre clave en los títulos mundiales de Schumacher en 1994 y 1995, así como lo fue con Fernando Alonso en Renault.

La italiana, tras una filtración, habría afirmado que “Michel no habla, solo se comunica con os ojos”, según recogió Diario de Mallorca y La Vanguardia. Además, en sus declaraciones también habría manifestado que “solo tres personas pueden visitarlo”, si bien no precisó quiénes eran estas.

Sus palabras, además, se conocieron tras una reaparición del expiloto por la boda de su hija Gina el 28 de septiembre de 2024, un evento para el cuál el círculo del alemán había dispuesto un protocolo estricto para que no trascendiese información sobre su situación y su estado de salud. Por eso, la filtración también que apuntaba a su presencia en la celebración fue motivo de revuelo internacional en lo que concierne a la figura de uno de los referentes históricos del mundo del motor.

¿Hay verdaderos “avances” en el estado de salud del expiloto de F1?

Las declaraciones filtradas de Gregoraci ahondaron en las sospechas de muchos: que Michael Schumacher permanecería en un estado de extrema fragilidad por los graves daños cerebrales sufridos en el accidente, que le llevó a permanecer varios meses en coma inducido. No fue hasta el 16 de junio de 2014 (seis meses después del accidente) cuando se publicó que había salido del coma, abandonando el Hospital Universitario de Grenoble para ser enviado a una clínica de rehabilitación de la que saldría después para seguir recibiendo atención médica ya en su mansión en Gland, Suiza.

Desde entonces, la familia insistió en un mensaje: respetar la privacidad del heptacampeón, dejando así las actualizaciones sobre su estado de salud para su círculo más restringido.

Ahora, sin embargo, las palabras del periodista francés Stéfan L’Hermitt, del diario L’Équipe, están dando la vuelta al mundo después de que haya afirmado, en el podcast ‘Le Grand Récit’, que durante el último año se habrían producido “avances importantes” en la condición del expiloto.

Se refería así, por ejemplo, al hecho de que Michael Schumacher hubiese firmado un casco para una campaña benéfica del tricampeón de F1 Jackie Stewart el pasado mes de abril, si bien siempre se apuntó a que lo hizo con la ayuda de su esposa.

"¿Cómo se las arregló para firmarlo? ¿Su esposa le tomó la mano? No hay certeza, pero es la primera vez que tenemos una señal positiva de él, casi una señal de vida", manifestó el periodista en el podcast, donde realmente cabe subrayar que tampoco arrojó certezas sobre la situación real del expiloto.

“No sabemos qué sucede con exactitud. Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no le hemos visto caminar. No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor. Las únicas noticias proceden de su entorno”, ha dicho el periodista en el citado podcast.

Tras estas palabras, multitud de titulares afloran apuntando a “avances importantes” y una “señal positiva” en su estado, pero la realidad es que, salvo novedades y hasta el momento, solo se puede reducir al campo de la especulación: la familia, que es la que conoce su estado de salud real, sigue preservando su intimidad.