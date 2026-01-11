Antes del comienzo del partido entre Valencia y Elche se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos

Regresan a España las madres de los menores que viajaban en el barco que naufragó en Indonesia

Compartir







ValenciaEl campo de fútbol de Mestalla realizaba este sábado un emotivo homenaje en recuerdo de Fernando Martín, entrenador del Valencia FC Femenino B fallecido junto a sus hijos en el naufragio de un barco en Indonesia.

Antes del comienzo del partido entre Valencia y Elche se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, sumado también al recuerdo del exjugador valencianista Enrique Collar.

PUEDE INTERESARTE Naufragio en Indonesia: el capitán del barco no se encontraba a bordo durante el hundimiento donde falleció parte de una familia española

La tragedia en la que falleció Fernando Martín y su familia

La familia se encontraba a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora del viernes 26 de diciembre mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental. La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, un destino turístico que ha atraído a un número creciente de visitantes europeos en los últimos años.

PUEDE INTERESARTE La última tecnología para buscar a los españoles desaparecidos en Indonesia: de drones térmicos a sonar de barrido

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) señaló que el hundimiento se debió probablemente a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas fruto de un formado el día de Navidad en el sur del país. Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia antes de que esta fuera golpeada por el oleaje y comenzara a hundirse.

Siete personas fueron rescatadas con vida, entre ellas la madre y una hija, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local. Desde entonces, seguía la búsqueda para localizar a los desaparecidos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras varios días de intensa búsqueda, en los últimas días se han localizado los cuerpos sin vida del marido de Andrea, Fernando Martín, de 44 años; del hijo de este con una pareja anterior, Mateo, de 9 años, y el 29 de diciembre el de Lía, de 12, también hija de Andrea de un matrimonio anterior. Quique, el otro de los niños de 10 años, continúa desaparecido.