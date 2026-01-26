Frank Cuesta revela que han intentado quemar su santuario: "Querían incendiarlo todo, estaba planeado"

El animalista ha denunciado públicamente los hechos a través de su canal de YouTube

El último año ha sido especialmente complicado para Frank Cuesta. El conocido naturalista ha tenido que enfrentarse a una sucesión de problemas personales, legales y de salud que marcaron el panorama nacional y afectaron de lleno a su vida privada y profesional. Entre otros, las dificultades relacionadas con su santuario, los procesos judiciales abiertos y su lucha contra el cáncer.

Ahora, lejos de disiparse, esos inconvenientes parecen seguir acumulándose, y ahora se ha sumado uno nuevo. Tal y como ha revelado, han intentado quemar el santuario.

Ha sido el propio Cuesta quien ha denunciado públicamente los hechos a través de su canal de YouTube, donde ha desvelado todo lo ocurrido mostrando en vídeo cómo ha quedado parte del recinto y ha dejado claro que no se ha tratado de un accidente.

Cómo ha ocurrido

Según ha explicado, varias personas intentaron prender fuego de forma intencionada, colocando material inflamable en zonas estratégicas del recinto.

"Sabían exactamente dónde ponerlo, eran personas que habían estado dentro y que o han venido ellos o han mandado a otras personas con instrucciones para hacerlo", ha subrayado, destacando que quienes lo hicieron conocían el terreno y actuaron con una clara voluntad de causar el mayor daño posible. "Lo vimos justo en el momento en que lo estaban prendiendo".

Afortunadamente, el incendio pudo ser detectado y frenado a tiempo, evitando una tragedia que podría haber tenido consecuencias irreparables. "Tenemos un cortafuego en el suelo, que hace que el fuego no pueda extenderse, pero incluso así se podría haber quemado todo el Santuario. Suerte que lo pillamos a tiempo y conseguimos pararlo", ha indicado Frank, afirmando que, de no haber intervenido con rapidez, el fuego podría haberse propagado por todo el santuario.

Sobre cómo lo hicieron, ha manifestado: "Saltaron la valla y pusieron en varios puntos un material que prende. Los bomberos dijeron que querían crear una pared de fuego e incendiarlo todo. Estaba perfectamente planeado", ha añadido.

Más allá del daño material que pudo haberse producido, el mayor riesgo era el que corrían los animales, algunos de ellos en situación vulnerable y dependientes de los cuidados que reciben en el santuario. Por ello, el incendio habría supuesto una tragedia no solo para el proyecto, sino también para los seres vivos que habitan en la reserva natural.

"Esto es a lo que nos enfrentamos ahora mismo, esperemos que todo salga mejor, pero la movida ha sido gorda y planeada", ha sentenciado.

Lo cierto es que, durante los últimos meses, el santuario de Frank Cuesta ha sido centro de polémicas, inspecciones, denuncias y campañas de descrédito. El propio animalista ha denunciado en varias ocasiones sentirse perseguido y sometido a una presión que ha afectado de forma directa a su día a día.