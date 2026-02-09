Ha sido el abanderado de Ucrania en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

La regla 50.2 de la Carta Olímpica establece que "no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en las instalaciones, sedes u otras áreas olímpicas".

El atleta ucraniano de skeleton, Vladyslav Heraskevych, entrenó este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno con un casco con imágenes de compatriotas muertos durante la guerra en Ucrania, cumpliendo su promesa de utilizar el evento para mantener la atención en el conflicto.

"Esto es un símbolo muy fuerte para Ucrania. Es la prueba de que seguimos fuertes y que estamos aquí, entre las mejores naciones, a pesar de la guerra", señalaba respecto a la responsabilidad de ser el abanderado de su país.

En cuanto a las imágenes, Heraskevych lo tiene claro. "Algunos de ellos eran amigos míos". En el casco se ven a la levantadora de pesas adolescente Alina Perehudova, al boxeador Pavlo Ischenko, al jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, al actor y atleta Ivan Kononenko, al atleta y entrenador de saltos Mykyta Kozubenko, al tirador Oleksiy Habarov y a la bailarina Daria Kurdel.

El atleta de 26 años afirmó que el Comité Olímpico Internacional se había puesto en contacto con el Comité Olímpico de Ucrania por su casco. "Aún se está analizando", añadió.

Heraskevych, quien sostuvo un cartel de "No a la guerra en Ucrania" en los Juegos Olímpicos de Beijing días antes de la invasión rusa de 2022, había dicho que tenía la intención de respetar las reglas olímpicas que prohíben las manifestaciones políticas en las sedes y al mismo tiempo garantizar que la difícil situación de Ucrania siguiera siendo visible durante los Juegos.

¿Será suspendido?

Ni el COI ni el comité ucraniano hicieron comentarios de inmediato sobre el caso de Heraskevych. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, los atletas del país invasor y de su aliado Bielorrusia fueron excluidos en gran medida del deporte internacional, pero desde entonces el COI ha respaldado su regreso gradual bajo condiciones estrictas.

El atleta piensa ahora también en parte de su familia. Originario de Kiev, tendrá la suerte de poder contar durante la competición con el apoyo de su padre y entrenador, pero también con el de su madre, que logró salir ya de Ucrania. Sobre el resto de familiares y amigos, no tiene tan claro que puedan verle por televisión como abanderado de Ucrania este viernes. "Espero que sí, si hay electricidad. Es un momento muy difícil, se producen muchos cortes", afirmó, dejando claro que saber perfectamente la realidad de su país día a día.

Cuarto en el Mundial de Lake Placid (Estados Unidos) en marzo de 2025, Vladislav Heraskevych confía en sus opciones de medalla el viernes 13 en Cortina d'Ampezzo.