'San Amantín', la nueva tendencia romántica que celebran los infieles

El día 14 de febrero son muchas las parejas que celebran San Valentín, el día del amor. Pero cada vez son más los españoles que se adelantan un día para festejar un día especial con sus amantes.

Ya que el 14 de febrero es el día que hay que celebrar con la pareja oficial, los infieles aprovechan el día anterior para poder tener una celebración especial con sus parejas clandestinas.

'La mirada crítica' ha consultado todos los detalles de esta nueva tendencia de celebración con la psicóloga Lara Ferreiro: "Los regalos son muy diferentes, a la pareja se le regalan más flores y la amantes ropa íntima", nos ha contado.

Además, Lara Ferreiro ha subrayado que España está en máximo histórico de infieles: ocho millones y medio de hombres y siete millones y medio de mujeres. "Es para ponerte en la puerta del hotel", ha reaccionado Ana Terradillos.

La hora de la comida del día 13 de febrero es el momento elegido de manera mayoritaria para esta celebración

Según una encuesta de Ashley Madison, una aplicación de las personas casadas que buscan aventuras extramatrimoniales, el 30% de los españoles celebra 'San Amantín'. Además, los hombres son más propensos esta celebración (61% frente al 52%), y en general, el 55% de los españoles compra algún regalo para su amante durante estas fechas.

La hora de la comida del día 13 de febrero, entre las 14h y las 17h, es el momento elegido de manera mayoritaria para esta celebración.