Muere un alpinista italiano intentando rescatar a su compañera rusa herida a 7.000 metros de altitud

La situación de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa que quedó atrapada el 12 de agosto en la inhóspita cima del Pico Pobeda, –ubicado en Kirguistán a 7.200 metros de altura–, continúa dando la vuelta al mundo. Las esperanzas de poder rescatarla se han difuminado prácticamente por completo, con todos los expertos dándola por muerta ante la dificultad de sobrevivir tanto tiempo en esa cumbre. No en vano, las imágenes del último dron enviado hasta ella no hallaron signos de vida en su tienda de campaña. Mientras, se investiga todo lo que rodea a su expedición, a la que, –según ha denunciado ahora un montañero–, Nagovitsyna habría engañado ocultándoles una lesión en lo que define como un acto de suma imprudencia.

En medio de esta dura acusación, y mientras en paralelo se ha abierto una causa judicial que sacude a la empresa que organizó la ruta de la alpinista hacia la cumbre, el actual escenario y la estela tras el caso deja un rastro trágico y dramático.

Natalia Nagovitsyna y el Pico Pobeda, misión suicida en la cima de la montaña

Sin poder siquiera llegar hasta el punto en el que se encuentra, las autoridades de Kirguistán la han declarado oficialmente desaparecida, lo que en esencia reconoce esa incapacidad para hallarla ni viva ni muerta. Dicho de otro modo, ello significa que todas las operaciones de rescate se han cancelado porque en la montaña no dejan de empeorar las condiciones, arrancando ya desde septiembre el invierno. Por eso, intentar alcanzarla supone especialmente ahora una auténtica misión suicida y, por la misma razón, Nagovitsyna ha quedado abocada a morir en la montaña, si no ha fallecido ya.

En medio del desconsuelo de la familia, con su hijo Mijail rogando no paralizar la búsqueda y asegurando que su madre "está viva", apela a su experiencia en la montaña y a las últimas imágenes del dron que el 19 de agosto sí pudo captarla con vida, moviendo las manos, para reclamar a las autoridades locales y de Rusia que actúen. No obstante, la última operación del nuevo dron militar enviado hasta allí, el miércoles 27 de agosto, es decir, 15 días después de quedar atrapada, apagaba toda esperanza: “No se registró movimiento en el interior (de su tienda de campaña", confirmaba el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán.

En ese contexto, lo único que le queda a los allegados de la alpinista rusa es encontrar a alguien con el suficiente poder económico como para convocar una expedición privada para rescatarla y con el suficiente poder de convicción como para reunir a un grupo de personas dispuestas a jugarse la propia vida para intentar llegar siquiera al punto en que ella quedó atrapada. Todo ello, además, sabiendo que en el proceso recorrido hasta ahora por intentar salvarla ya se produjo la muerte de otro alpinista, el italiano Luca Sinigiglia, y el accidente de un helicóptero militar que tuvo que abordar un aterrizaje forzoso a 4.600 metros, –aún muy lejos de Nagovitsyna–, en el que resultaron heridas tres personas, y entre ellas el propio piloto.

La acusación de otro alpinista contra Natalia Nagovitsyna: ¿Engañó a todos para ascender al pico?

En medio de todo, el último giro sobre lo ocurrido lo pone un alpinista y triatleta identificado como Alexander Ishchenko, quien deslizado una sombra sobre el caso ha acusado a la propia Nagovitsyna de actuar de forma imprudente lanzando una demoledora revelación: "Esta tragedia comenzó en el campamento alpino de Ala-Archa, cuando se rompió la pierna durante las vacaciones de mayo".

Se refiere, concretamente, a un episodio previo en otro ascenso que la alpinista rusa acometió. Fue en el Teke-Tor, uno de los picos de la cordillera del Tian Shan de Kirguistán, ubicado en la región de Ala-Archa, con una altitud de 4.479 metros, donde Ishchenko ha contado que fue requerido precisamente para ir a rescatarla después de que sufriese una doble fractura en la pierna.

Según ha explicado en declaraciones al medio local ruso MSK1Ru, el grupo en el que iba se vio alcanzado entonces por un desprendimiento de rocas, siendo evidente que tenía la pierna rota en dos partes, lo que la impedía, también allí, descender por sí sola.

"Yo estaba descansando en ese momento. En un momento dado, el líder del campamento despertó a todos y dijo que se necesitaba a cualquiera con un título de montañismo de tercer grado", cuenta, explicando cómo fue reclamado para ayudarla.

"Fue la única víctima ese día. Nuestro equipo de rescate se dividió en dos grupos: algunos fueron a arrastrarla a través del glaciar hasta el lugar de aterrizaje, mientras que otros se prepararon para transportarla al campamento. Aún no sabíamos que llegaría un helicóptero", ha contado al citado medio.

Aquella vez lograron salvarla con vida. Salió de aquella montaña en camilla, con fuerte medicación y una doble fractura. Por eso, cuando Ishchenko vio a esa misma Natalia en la noticia sobre una alpinista atrapada en el Pico Pobeda no podía dar crédito: "Mi pregunta es: ¿cómo terminó allí dos meses después de una doble fractura?"

Según asevera, "actuó de una forma irresponsable" e imprudente, afirmando que es imposible que pudiese recuperarse en tan poco tiempo para un ascenso del tamaño del Pico Pobeda, uno de los más peligrosos a abordar, y englobado dentro de las cinco cimas a coronar para lograr la distinción de 'Leopardo de las Nieves' que Natalia Nagovitsyna perseguía; un hito complejísimo y a menudo sacudido por la tragedia.

Según Ishchenko, si la alpinista rusa acometió ese ascenso debió ser porque engañó a su equipo, probablemente ocultándoles la lesión que sufría, según afirma, recalcando y enfatizando que "no se puede ir a la montaña en ese estado" y que murieron personas intentando salvarla, como fue el caso del italiano que, junto otro montañero alemán y otro ruso, iban con ella y trataron de asistirla, brindándola comida, agua, un mechero con una bombona de gas y una tienda de campaña, desplazándose hasta el campamento a 6.800 metros para pedir ayuda. En ese proceso, el italiano murió de congelación y un edema cerebral a medida que todo se complicaba en la zona.

Al respecto, además, el vicepresidente de la Federación Rusa de Montañismo, Alexander Pyatnitsyn, ha revelado a la agencia TASS que tres guías habrían prohibido a la alpinista subir a ese pico. Por eso, Ishchenko cree que Nagovitsyna engañó a la expedición con la que consiguió subir.

Natalia Nagovitsyna y la muerte de su marido en la montaña

La alpinista rusa, que cumplió el 20 de agosto los 48 años en la cima del Pico Pobeda, estaría buscando la distinción de 'Leopardo de las Nieves', una forma de homenajear también a su pareja, Mikhail Nagovitsyn, quien murió en la montaña de Khan Tengri, también en Kirguistán, con un edema cerebral. Se encontraba con él en el momento de los hechos y, lejos de abandonar el alpinismo por ello, Nagovitsyna llegó a colocar una placa conmemorativa en ese pico, recordando a su marido.

Tanto el Pico Pobeda como Khan Tengri forman parte de las cinco cumbres a conquistar para la citada distinción, junto al Pico Lenin, el Korzhenevskaya y el Ismail Samini.