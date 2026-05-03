Abukeshek y su compañero Thiago fueron arrestados el 30 de abril cuando navegaban en la Flotilla Global Sumud

El cónsul de España en Tel Aviv asiste a la vista del juez con el activista Saif Abukeshek: habrá otra el 5 de mayo

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MadridEl Gobierno español ha vuelto a exigir la "inmediata liberación" del activista español-palestino Saif Abukeshek por considerar que está "ilegalmente detenido" por Israel, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Fue arrestado el 30 de abril junto a su compañero Thiago de Ávila cuando interceptaron la Flotilla Global Sumud, que navegaba rumbo a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

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Saif Abukeshek y el brasileño permanecerán dos días más bajo custodia de las fuerzas de seguridad israelíes, según ha determinado este 3 de mayo un tribunal de la ciudad de Ashkelon.

Próxima vista con el juez el 5 de mayo

El cónsul de España en Tel Aviv ha asistido a la vista del juez con Saif. La próxima vista se ha fijado para el martes 5 de mayo, según han explicado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

López de Castro ha pedido visitarlo mañana lunes "y volverá a visitarlo tantas veces como sea posible". Además permanece "en contacto permanente" con su familia.

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La ONG Adalah, que se encarga del asesoramiento legal de los activistas, ha confirmado en un comunicado la prórroga de las detenciones. Una decisión más laxa en relación a la petición inicial de la Fiscalía israelí, que solicitaba una extensión de cuatro días.

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Los fiscales israelíes han acusado a Abukeshek y a De Ávila, pero nunca de manera formal, según Adalah, de "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra y contactar con un agente extranjero".

Además de "pertenencia a una organización terrorista y transferir bienes a una organización terrorista", en referencia al movimiento islamista palestino Hamás.

Proceso judicial "defectuoso e ilegal"

Las dos abogadas de Adalah que llevan el caso, Hadil Abu Salí y Lubna Tuma, argumentaron ante el tribunal que todo el proceso judicial contra los activistas "es fundamentalmente defectuoso e ilegal".

Explicaron que no existe base legal para la aplicación extraterritorial de estos delitos dado que ambos activistas fueron detenidos en aguas internacionales.