“Hay un problema muy muy grave", denuncia la tenista española, pidiendo que se tomen medidas: "Esto no se debería tolerar porque ya ha cruzado una línea"

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La tenista española Marina Bassols ha vuelto a pronunciarse para denunciar las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días y exigir medidas efectivas frente a la proliferación de este tipo de situaciones en las redes sociales, desde donde continúan propagándose también los mensajes de odio. “Esto no se debería tolerar porque ya ha cruzado una línea”, subraya, recordando que “detrás de cada jugador hay una persona”.

De 26 años, la gerundense ha querido compartir un vídeo a través de Instagram donde ha ahondado en las explicaciones sobre los últimos episodios que ha tenido que soportar y que ya expuso a través de sus ‘stories’, donde mostró algunos de los mensajes recibidos, entre los cuales se amenazaba con asesinarla y le llegaban a preguntar: “¿Cómo quieres morir?”

La denuncia de Marina Bassols tras las amenazas de muerte recibidas

“Hay un problema muy muy grave y hago este vídeo para dar a conocer un poquito lo que he vivido y lo que vivimos la mayoría de los tenistas en nuestro día a día y especialmente en días de competición. Hablo desde el enfado, la tristeza… pero también, siendo sincera, desde el miedo. Durante muchos años han sido muchos insultos de todo tipo, pero en mi último partido ya no fue solo eso, fueron amenazas de muerte”, cuenta la tenista en su nueva publicación, en la que muestra además algunos de esos mensajes recibidos tras su último partido en Bogotá en el marco del torneo de la WTA en la capital colombiana, en el que perdió por 1-6, 6-4 y 3-6 ante la rusa Anastasia Tikhonova.

“Son una barbaridad los mensajes que llegamos a recibir y, peor aún, a normalizar. Somos personas que salimos a la pista a competir, a darlo todo, a trabajar por nuestras metas, por lo que amamos… y no soy responsable de las apuestas de nadie”, continúa expresando en el vídeo, en el que con esa última frase deja ver que tras algunos de los mensajes recibidos podrían estar uno varios apostadores enfurecidos.

“Sinceramente, no sé qué más se puede hacer para frenarlo, pero tener que cerrar mis redes sociales no es una opción porque yo no soy quien genera este problema”, recalca, para a continuación incidir en que “las redes sociales deberían ser un lugar seguro donde compartir, apoyar y promover buenos valores, no donde se difunda odio y mucho menos amenazas de muerte”.

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Marina Bassols, sin embargo, expone que fue víctima de todo lo contrario y, armándose de fuerza, comienza entonces a enunciar y pronunciar en el vídeo algunas de las frases que le dedicaron: “Te voy a matar”. “¿Cómo quieres morir?” “Te voy a matar 100% ¿eh?” “Tenlo claro, estás muerta”. “Buah, te voy a asesinar. Sé donde vives, pedazo de zorr*, te voy a buscar la ruina”. “He pagado un cártel para que te maten”. “Sí, sí, sí, estás muerta”. “Estás muerta, tía, ten cuidado por dónde pisas”. “Búscate un buen seguro de vida y un abogado porque te voy a matar en cuanto vuelvas a casa”.

Ante todas esas “barbaridades”, la tenista española insiste: “Yo me pregunto hasta dónde vamos a permitir que llegue esto. ¿De verdad tiene que pasar una desgracia para que alguien reaccione y se tomen medidas? No forma parte del deporte y esto no se debería tolerar porque ya ha cruzado una línea. Detrás de cada jugador hay una persona”, sentencia.