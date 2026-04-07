La FIFA abre expediente a España por los cánticos racistas de Cornellá

La FIFA abre expediente disciplinario contra la RFEF

Los cánticos racistas en Cornellá: la sanción a la Selección Española y si peligra la organización del Mundial 2030 junto a Marruecos

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La FIFA ha iniciado hoy un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto. Con un comunicado verbal, el máximo organismo del fútbol mundial ha anunciado en la tarde de este martes el inicio de un proceso que podría desembocar en una sanción para la Federación, que ha recibido la comunicación oficial a primera hora de la tarde, justo después de comer.

Antes de que arrancase el juego, se escucharon unos cánticos contra la religión musulmana en la grada del RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, en Barcelona. "Musulmán el que no bote", se escuchó decir a una parte de los aficionados de España. Lo normal es que todo termine en una multa económica.

Aquí en España, la directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo, Beatriz Carrillo, ha remitido un escrito al fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, para solicitar la investigación de posibles delitos de odio durante el partido.

En el documento, se señala que estos hechos “podrían ser constitutivos de un delito de odio”, recogido en el artículo 510 del Código Penal, y se pide a la Fiscalía que inicie los trámites necesarios para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades.

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Se da la paradoja de que la estrella de la selección nacional es musulmán. Lamine Yamal, el delantero azulgrana, que fue ovacionado y aclamado durante el calentamiento previo al encuentro por la inmensa mayoría de la afición, ha denunciado los gritos islamófobos que se produjeron en el RCDE Stadium. En un comunicado el jugador ha lamentado los hechos tachando de ignorantes a los que los llevaron a cabo.

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Yo soy musulmán, alhamdulillah. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de “el que no bote es musulmán”. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas Ignorantes y racistas.

El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree. Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el mundial".

Ayer, tras finalizar el encuentro, el seleccionador Luis de la Fuente ya criticó la actuación de los aficionados que acudieron al partido amistoso contra Egipto para mostrar su racismo. “Mi absoluta repulsa a cualquier actitud xenófoba, racista y de falta de respeto, los cánticos han sido intolerables”, aseguró el técnico riojano en la rueda de prensa postpartido.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha condenado los cánticos xenófobos y la pitada al himno de Egipto durante el amistoso que la selección española jugó con el combinado africano en el RCDE Stadium (0-0), y cree que lo sucedido es "un incidente aislado que no debe volver a producirse".

"Hay que condenar ese tipo de actitudes. Hay que recordar que ya en los videomarcadores del estadio hemos insistido en que eso no se puede producir. El fútbol tiene que ser un ejemplo de convivencia y de respeto, respeto sobre todo", señaló ante los medios de comunicación. "Tanto UEFA como FIFA también están trabajando para acabar con este tipo de hechos, que lamento mucho que se hayan producido. Lo debemos condenar", añadió.

Sin embargo, no cree que este tipo de acciones pongan en peligro que la final del Mundial 2030 se dispute en España. "Cada cosa en su sitio. Este es un incidente aislado que no debe volver a producirse y vamos a trabajar juntos. Nos toca pedir que no se vuelvan a producir este tipo de actitudes", manifestó.