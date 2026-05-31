Lucero, el barrio de Madrid que visitará el papa León XIV

El Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, el sábado 6 de junio

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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El Papa León XIV inicia esta próxima semana su viaje a España, en el que recorrerá más de 2.500 kilómetros --si se tiene en cuenta la distancia en línea recta de su recorrido entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife-- y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos.

La visita comenzará el próximo sábado 6 de junio cuando el avión en el que viaja el Pontífice aterrice en la capital a las 10:30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico. A las 11:30 horas tendrá lugar una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid; posteriormente, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía mantendrán un encuentro privado con León XIV, según la agenda de Casa Real, y a continuación, a las 12:30 horas, tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que el Papa pronunciará su primer discurso.

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La visita del papa a Lucero

Ya por la tarde del sábado a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo.

Durante este acto, la pastoral social de Madrid entregará un regalo al Papa: un árbol de madera tallado a mano por usuarios del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Cáritas Madrid. Además, está prevista la actuación de Niña Pastori.

El centro para personas sin hogar de Carabanchel que visitará el Papa León XIV: "Somos las manos que acompañan"

El centro para personas sin hogar CEDIA del barrio de Lucero, ubicado en el distrito madrileño de Carabanchel, cuenta los días para recibir al Papa León XIV el próximo 6 de junio, una visita que sus trabajadores y usuarios viven con "ilusión".

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"Nosotros somos las manos que la acompañan. La herramienta es el amor y el afecto por las personas. Que haya decidido entrar por aquí es impresionante y un mensaje nítido para toda la Iglesia y Madrid", ha manifestado el responsable del centro, Juan José Gómez-Escalonilla, ante los medios de comunicación.