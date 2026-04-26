Una docena de programadores musicales españoles se encuentran confinados en Malí tras los ataques registrados en el país

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BamakoContinúa la tensión en Malí. El Ejército del país ha confirmado este sábado que grupos armados lanzaron durante la madrugada del mismo día una ofensiva en varios frentes contra las fuerzas militares malienses en varios cuarteles de la capital, Bamako, y otros puntos del país que representa una verdadera prueba de fuego tanto para la junta militar maliense como para su gran aliado de seguridad, Rusia.

Pese a ello, las propias Fuerzas Armadas del país han aseverado que la situación ha quedado bajo control y han calificado de propaganda algunas de las afirmaciones del grupo tuareg del Frente de Liberación para el Azawad (FLA), reconociendo posteriormente operaciones militares a gran escala contra grupos armados.

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Una docena de programadores musicales españoles, confinados en Bamako

Precisamente, una docena de programadores musicales de distintos puntos de España se encuentran en el país tras estallar los ataques. Los profesionales musicales se encuentran confinados en un hotel en Bamako, Mali, según ha informado el medio de comunicación catalán 'El Periódico'.

Entre los profesionales musicales se encuentra la directora del Guitar BCN, Judith Llimós, que ha concedido unas palabras al medio de comunicación citado anteriormente en las que ha querido tranquilizar sobre la situación en el país.

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Judith Llimós ha confirmado que "están todos bien" y que la embajada española les está ayudando. "Ayer estuvimos todo el día encerrados en el hotel".

"Vino el embajador a vernos (...) y esta noche viajaremos a Casablanca, pasaremos muchas horas", detalla tras confirmar que la previsión es llegar a Barcelona lo antes posible.

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Los ataques en Malí

Según el Ejército, en las últimas horas han logrado repeler los ataques y neutralizar a cientos de combatientes, destacando también la colaboración de la población civil. Sin embargo, la situación seguía siendo confusa en algunas zonas, donde continuaban los combates.

Por su parte, el grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) ha reivindicado ataques contra objetivos clave como la sede del presidente, el Ministerio de Defensa, el aeropuerto de Bamako y bases militares en Kati, además de afirmar haber tomado Kidal con apoyo del FLA.

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La UE condena los "atentados terroristas" de Malí

La UE ha expresado este domingo su condena por los "atentados terroristas" perpetrados el sábado en Malí, en referencia a la ofensiva de grupos armados yihadistas y tuaregs contra la capital de Malí, Bamako, y otros puntos del país.

"La Unión Europea condena enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en Malí el 25 de abril", ha publicado el Servicio de Acción Exterior comunitario. "La Unión Europea expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y a las autoridades malienses y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Malí", ha añadido.

Bruselas reafirma asimismo su "determinación" en la lucha contra el "terrorismo", "así como nuestro compromiso con la paz, la seguridad y la estabilidad en Malí y en todo el Sahel".

Guterres condena "enérgicamente" la ofensiva combinada de tuaregs y yihadistas en Malí

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado este sábado su "profunda" inquietud ante los ataques perpetrados por grupos armados yihadistas y tuaregs contra la capital de Malí, Bamako, y otros puntos del país, al tiempo que ha instado a la comunidad internacional a combatir el auge del "extremismo violento" en la región.

"El secretario general está profundamente preocupado por los informes de ataques en varias localidades de Malí. Condena enérgicamente estos actos de violencia, expresa su solidaridad con el pueblo maliense y subraya la necesidad de proteger a la población civil y la infraestructura civil", ha aseverado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un breve comunicado.

En un contexto de "creciente amenaza del extremismo violento y el terrorismo en el Sahel", el representante de Naciones Unidas ha puesto el foco en la necesidad de "atender las necesidades humanitarias urgentes", reivindicando la "coordinación del apoyo internacional" como vía más plausible para alcanzar este objetivo.

Así las cosas, Guterres ha reiterado también su llamamiento a "una sólida coordinación y colaboración" en materia de seguridad en toda la región.