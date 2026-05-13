"Si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación, es Florentino Pérez", ha subrayado el entrenador y exjugador madridista, defendiendo a su presidente

Las frases de Florentino Pérez en una rueda de prensa histórica: "A ver esa niña, que tiene derecho a hablar, que todos vosotros sois muy feos"

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MadridÁlvaro Arbeloa ha comparecido este miércoles en la rueda de prensa previa al encuentro que disputa mañana el Real Madrid frente al Real Oviedo; un encuentro que tendrá lugar en el Santiago Bernabéu y que se espera que canalice toda la tensión y el malestar entre los aficionados tras la crisis abierta por una temporada sin títulos y con un Florentino Pérez que sorprendió ayer con una comparecencia urgente en la que cargó contra buena parte de los medios y contra el caso Negreira, entre otros, al que se ha referido también el entrenador madridista.

Preguntado precisamente sobre la contundente afirmación de Florentino al señalar que le habían robado "siete ligas", y sobre si cree que esa sensación existe en la afición, Arbeloa ha subrayado: “Sí, por supuesto”, recalcando que “todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosa que no sabemos”.

Álvaro Arbeloa señala directamente al caso Negreira y pide unidad a la afición

“Lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número dos del estamento arbitral ha cobrado de un club de fútbol, algo que yo creo que, a todas luces, pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición. Y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”, ha denunciado, afirmando que cree que ese “es un sentimiento que tienen todos los madridistas”. “Lo teníamos incluso antes de conocer este caso y no ha hecho más que reafirmarlo”, ha apostillado.

Frente a ello, el entrenador y exjugador madridista ha subrayado que “el Real Madrid es más fuerte cuando su afición y el equipo, el club” permanecen “juntos”, cerrando filas también con el presidente.

“Así ha sido en los momentos difíciles. Es cuando una afición, un club y unos jugadores tienen que estar juntos, cuando una familia está junta. Y el Real Madrid siempre vuelve”, ha subrayado, pasando a ensalzar al club.

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“No nos conformamos nunca con ganar, perder nos duele y mucho, más que a cualquier otro club del mundo. Es lo que nos hace volver a ganar y yo estoy seguro que volveremos a ganar y lo haremos gracias al apoyo de nuestra afición", ha insistido, defendiendo la exigencia que rige al Real Madrid.

Arbeloa: “Si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación, es Florentino Pérez”

Ahondando en las palabras de Florentino Pérez, que ayer lanzó una enardecida crítica a los “malos periodistas” por lo que tildó de una “confabulación” contra el club, Álvaro Arbeloa ha afirmado que “cualquier madridista” que escuchó ayer al presidente “está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios”.

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“Al Real Madrid se le trata siempre de manera muy diferente que al resto de clubes del mundo. Nosotros somos muy conscientes de la exigencia de lo que supone el Real Madrid, de querer ganar siempre, pero este club, si algo tiene fuerte, son sus socios, a los madridistas, y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar”, ha apuntado.

Además, se ha referido expresamente a la etapa de Florentino Pérez al frente del Real Madrid para asegurar: “Me quedo con estos 26 años, no tengo ninguna duda. Y durante todo este tiempo el aficionado madridista también se ha dado cuenta de lo que ha conseguido y lo que ha hecho Florentino Pérez, mucho más allá de los títulos, que es algo que nos hace grandes, nos hace diferentes, pero ha hecho muchísimas cosas. Junto a Santiago Bernabéu, son las dos personas más influyentes en la historia del Real Madrid y si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación, es Florentino Pérez”, ha recalcado.

Denuncia una doble vara de medir frente al Real Madrid

Ante todo lo sucedido en los últimos días, el entrenador madridista ha continuado insistiendo: “Me resulta sorprendente escuchar que este club toca fondo. Es por eso que no entiendo: ¿Los demás cubes qué tocan, entonces? A mí se me escapa. No llevamos 50 años sin ganar nada. Está claro que lo he dicho siempre, si el Real Madrid está donde está, es por el inconformismo, porque a nosotros no nos da igual ganar una Copa de Europa, y al año siguiente ya no vale, ya estamos pensando en la siguiente y ahora que no la hemos ganado, igual".

En ese sentido, cree que hay "un sentimiento" en "todo el madridismo" respecto al trato externo al club: “La doble vara de medir para el Real Madrid y para el resto de clubes que siempre ha estado ahí. Llevamos dos años sin títulos, ¿cuántos equipos llevan más de dos años? Muchos. Tenemos más del doble de Copas de Europa que el segundo equipo que más Champions tiene y se intenta poner en tela de juicio la estabilidad del club y su fortaleza. El socio no es tonto, es bastante inteligente y lo que le duele es ese maltrato diario por parte de mucha gente".

A ese respecto, ha señalado que no sabe "si alguien se atrevería a afirmar que el Real Madrid no ganará nada el año que viene". "Yo no me atrevo a hacerlo. Y por eso no entiendo mucho esos análisis de inestabilidad institucional, de desastre, de vestuario desunido. Porque creo que el Real Madrid lleva mucho tiempo haciendo muchas cosas bien. Es un club saneado, con mucha estabilidad, muy bien dirigido, con grandísimos jugadores", ha defendido.

“Seguro que en verano el club hará el análisis necesario para mejorar. Y seguro que en verano mejorará. Y tendrá una plantilla más fuerte. Pero siempre desde la tranquilidad de hacer un buen trabajo y de saber que esto es deporte, que no hay ningún club en el mundo que gane todos los años la Copa de Europa ni todos los años la Liga. Y a partir de ahí yo creo que, con cabeza y con exigencia, el Real Madrid volverá a ganar seguro, como lo ha hecho a lo largo de toda su historia", ha zanjado.