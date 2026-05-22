Hugo Alonso es de Cantillana, Sevilla, y entrena en el club Gimnasia Rítmica y Estética Almar

Su empeño y dedicación han llevado a Hugo a ser convocado por la federación andaluza para participar en un campeonato de España

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Quién dijo que la gimnasia rítmica fuera un deporte únicamente de mujeres. Hugo Alonso, a sus 13 años de edad, rompe con ese estereotipo y vive su pasión al máximo, entrenando esta disciplina y huyendo de los prejuicios que le persiguen al realizar este deporte.

Su empeño y dedicación le han llevado a ser convocado por la federación andaluza para participar en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica en Edad Escolar, que se celebrará en Oviedo, del 4 al 7 de junio.

Críticas y un sueño cumplido

A pesar de su corta edad, la madurez y pasión de Hugo han podido desde un principio contra los prejuicios que caen sobre él al querer practicar gimnasia rítmica, un deporte poco usual en niños y por lo que se ha visto muchas veces juzgado: "Yo seguí para adelante como siempre y es raro estar en un club lleno de niñas y solo tú".

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Cada día, este niño de Cantillana, Sevilla, entrena todos en el pabellón La Unión, de la localidad sevillana San José de la Rinconada, junto al club Gimnasia Rítmica y Estética Almar.

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Es el único niño federado de su club y pese a la diferencia que marca dentro del mismo, no le importan las críticas: "Hubo críticas, pero a mí nunca me llegó a importar". La incomprensión e intolerancia por parte de algunas personas, intentaron echar abajo a Hugo, pero el joven siempre se ha mantenido firme, lejos de las opiniones del resto: "Te insultan, pero tú estás disfrutando, estás haciendo lo que a ti te gusta. Tú eres feliz".

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Hugo afirma que está cumpliendo un sueño y asegura que "nadie sabe lo que yo he sufrido para estar aquí". Ante las malas caras, la respuesta es el entrenamiento y el trabajo duro. Desde el club quieren "ganas de trabajar, ganas de querer estar aquí, de competir, de pasárselo bien, de disfrutar y de aprender mucho"

Compañeras del club hablan de Hugo como "un niño muy risueño, muy empático. El entrena aquí como si fuera una más".

Su valentía ha sido el pasaporte para el campeonato de España en el que está a punto de participar: "Nosotros también luchamos, nosotros también tenemos sueños y queremos soñar", termina diciendo Hugo, que continuará con su sueño hasta llegar a lo más alto.