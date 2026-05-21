"Con este acto, simplemente quiero decir una cosa: ¡Mientras les quede vida, luchen! ¡Luchen hasta el final, por favor! ¡Vale la pena!", señaló en sus redes

Rustam Nabiev, exmilitar ruso, perdió sus extremidades en 2015 tras derrumbarse su cuartel mientras dormía debido a una avalancha

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NepalRustam Nabiev, exmulitar ruso, se ha convertido en la primera persona con una doble amputación de piernas que logra conquistar la cima del Everest por la vertiente nepalí sin utilizar ninguna prótesis. Solo con la fuerza de sus brazos y el material de montañismo empleado para la ocasión, marcó un registro histórico con una expedición que ha generado expectación internacional y ya está dando la vuelta al mundo.

“El 20 de mayo, a las 8:16 horas, hora de Nepal, por primera vez en la historia del montañismo, por primera vez en la historia de la humanidad, yo, Rustam Nabiev, alcancé la cima del Everest usando solo mis brazos”, anunció a través de su perfil en Instagram, donde ha ido documentando su gesta.

Rustam Nabiev y sus gestas en el alpinismo, con récord en el Everest

“Dedico este ascenso a todos los que me ven ahora. Con este acto, simplemente quiero decir una cosa: ¡Mientras les quede vida, luchen! ¡Luchen hasta el final, por favor! ¡Vale la pena!, escribió, compartiendo una imagen en las que se le puede ver en la cima del Everest, a 8.848 metros de altitud tras una agónica ascensión final que ha constituido no solo un desafío de resistencia sino también un ejemplo inédito de esfuerzo y superación.

Nabiev perdió ambas piernas en 2015, hace 11 años, tras el derrumbe de un cuartel militar en Rusia después de una avalancha. Todo sucedió mientras dormía y 42 militares quedaron bajo los escombros. 23 de ellos murieron, mientras el resto sufrió gravísimas heridas. Uno de ellos fue él, quien estuvo durante 12 agónicas horas atrapado, llegando a sufrir dos episodios de muerte clínica. Sin embargo, y pese a todo pronóstico, sobrevivió y no dejó de luchar desde entonces.

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Entregado al deporte como fuerza e impulso para avanzar, y habiendo probado suerte con el hockey adaptado, decidió sin embargo fijar la mirada mucho más alto hasta llegar nada más y nada menos que al alpinismo; una pasión que le ha llevado ya a conquistar otras cumbres, como la del monte Elbrus, a 5.642 metros, siendo el pico más elevado de Rusia y Europa; el Kilimanjaro, a 5.893; el Aconcagua, a 6.961; y el Manaslu, de 8.163 metros, para el que destinó 34 días de expedición con más de 100.000 tracciones de brazo.

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Movido por el reto de los ‘Seven Summits’, es decir, la conquista de la montaña más alta de cada uno de los siete continentes, Nabiev ha continuado con su desafío hasta hacer ahora historia en el Everest.

El ascenso a la cima del Everest

Para el ascenso al Everest por la vertiente nepalí, Nabiev tuvo que afrontar a las dificultades que ya tenía una serie de complicaciones añadidas, especialmente al paso por la peligrosa ‘Cascada de Hielo del Khumbu’, un tramo muy complejo, con bloques de hielo inestables que pusieron a prueba todo el entrenamiento específico que había estado realizando.

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“Existía la opción de sobrevolar la Cascada de Hielo del Khumbu en helicóptero. Mucha gente diría que sería más fácil y seguro, pero lo rechacé porque quiero recorrer este camino con honestidad. Si quieres llegar a la cima del mundo, hazlo a tu manera. Con tus propias manos", dijo previamente, y así lo hizo. Sin prótesis e impulsado por la fortaleza de sus brazos, superó ese exigente tramo en 15 horas.

Superando también la denominada ‘zona de la muerte’, más allá de los 7.900 metros, el exmilitar ruso logró finalmente el desafío, que fue posible gracias también a que obtuvo el apoyo de la Asociación Internacional del Boxeo patrocinando su expedición y formando un equipo para acompañarlo.

Durante la jornada en que obró la hazaña, además, se marcó también un récord en el registro de más ascensiones completadas con éxito por la vertiente nepalí del Everest, con un total de 274.

Si bien Nabiev no es el primer doble amputado en conquistar la gigantesca montaña, habiéndolo conseguido Xia Boyu en 2018 y Hari Budha Magar en 2023, el ruso sí ha sido el primero en hacerlo sin prótesis.