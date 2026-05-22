Celia Molina 22 MAY 2026 - 10:29h.

La presentadora ha hablado por primera ante las cámaras sobre la muerte de su madre, que falleció tras una larga enfermedad

Los grandes apoyos de Sara Carbonero tras la pérdida de su madre: de su mejor amiga, a su hermana y su novio José Luis

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El lunes 13 de abril, la revista '¡Hola!' confirmó la muerte de Goyi Arévalo, la madre de Sara Carbonero, tras haber padecido una larga enfermedad. Tanto la periodista, como su hermana, Irene, y el resto de sus seres queridos estuvieron presentes en el funeral, celebrado en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Corral de Almaguer, el pueblo natal de Goya. Entres los asistentes, se encontraban Iker Casillas, Isabel Jiménez y Jota Cabrera, la actual pareja sentimental de Sara.

En un momento tan complicado como éste, la periodista cuenta con el apoyo incondicional de su hermana, quien, aunque de forma muy discreta, ha estado siempre a su lado. Pero Isabel Jiménez, la mejor amiga de la periodista, también es una de las figuras clave en su vida, sobre todo, desde que juntas afrontaron el diagnóstico de cáncer que Carbonero recibió en 2019. Ambas, como socias y empresarias, han inaugurado la séptima tienda de su marca de ropa, 'Slowlove', y han atendido a los medios de comunicación.

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Además de recordar cómo fue el inicio de su amistad - se conocieron en el plató de Informativos Telecinco - y de admitir lo importantes que es muchas veces esa "familia de alma" que eliges, además de tu familia biológica, Sara ha hablado ante las cámaras, y con mucho sosiego, sobre cómo se encuentra tras la muerte de su madre:

"Estoy con mucha pena, como toca"

"Con mucha pena, como toca. Pasando el duelo como puedo, despacito, sin intentar evitar ninguna etapa. Ahora toca pasarlo mal y sufrir y estoy atravesando de lleno el sufrimiento. Nunca voy a estar bien porque mi vida nunca va a ser igual, pero entiendo que, con el tiempo, dolerá menos porque ahora todavía es muy reciente. Intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien y rodearme de buenos amigos pero, por dentro, estoy mal, muy triste", ha dicho, con total sinceridad.

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Al preguntarle si, en el futuro, podrá acordarse de Goyi con mayor felicidad, la periodista casi rompe a llorar. "No lo sé", ha dicho, con un nudo en la garganta.

Como madre, Carbonero también ha dado su opinión sobre la aplaudida entrevista que dio su hijo Martín en cuanto a sus ambiciones dentro del mundo del fútbol. Él primogénito de Iker Casillas también quiere ser portero, pero quiere que su figura no esté ligada a la leyenda de su padre: "Yo quiero hacer mi propia carrera, no quiero que se me compare", dijo, además de admitir que su hermano pequeño, Lucas, también es un buen guardameta.

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"La verdad es que la entrevista era dentro de un contexto deportivo y no sabía que iba a tener tanta repercusión. Yo estoy súper orgullosa de cómo es y de cómo se quieren los hermanos, aunque luego en casa se pegan todo el día. Martín es un niño bastante maduro y estoy muy orgullosa de él, yo que voy a decir. Pero tampoco quiero darle más bola al asunto", ha concluido la presentadora, centrándose ya en la promoción de la nueva tienda de su marca de ropa.