En total, alrededor de 14.000 efectivos policiales se movilizarán en Madrid

Los autobuses de EMT y Bicimad serán gratuitos durante la visita del papa León XIV a Madrid: líneas afectadas, desvíos y modificaciones

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MadridA doce días de la llegada del papa León XIV a Madrid el próximo 6 de junio, el Gobierno ultima el mayor despliegue policial en la región, con alrededor de 14.000 agentes que garantizarán que la visita del pontífice y las "96 horas y 40 minutos" que pase en la capital sean "todo un éxito".

Así lo ha asegurado el delegado del Gobienro en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, tras presidir la junta de seguridad con responsables policiales e instituciones implicadas en la organización de la visita del papa a España entre el 6 y el 12 de junio a Madrid, Cataluña y Canarias.

14.000 efectivos policiales se movilizarán en Madrid

En total, alrededor de 14.000 efectivos policiales se movilizarán en Madrid, de los que 9.700 serán policiales nacionales y 625 guardias civiles, a los que se sumarán unos 4.000 agentes de la Policía Municipal.

Supone un "enorme desafío", ha calificado Martín, antes de subrayar que se está trabajando "duro" y "bien" desde todas las instituciones.

El delegado ha añadido que el centro de coordinación y mando estará instalado en la sede de la Policía Nacional, con la presencia de representantes de los distintos cuerpos y entidades de seguridad, que también afrontará los posibles riegos derivados del evento.

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Martín ha destacado el complejo contexto internacional y el posible riesgo de atentados terroristas o acciones de grupos extremistas, todo ello teniendo en cuenta que España se encuentra en el nivel 4 de alerta terrorista.

La Unidad encargada de la protección al papa durante su visita a España

Para la protección de León XIV, la Policía Nacional ha formado a agentes de la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana durante días. Ellos mismos han compartido cómo es esta Unidad que está formada por agentes de la Brigada Central de Escoltas, policías nacionales y agentes de la Brigada Central de Protecciones Especiales.

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"Nunca antes los habías visto. Son nuestros agentes de la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional. Llevan tiempo entrenando a diario y serán la protección más cercana al Papa León XIV durante su visita a España. Junto a otras unidades policiales, formarán parte del dispositivo de seguridad que dará protección a Su Santidad durante su estancia en nuestro país. La Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, asume la organización y ejecución de la protección de altas personalidades nacionales y extranjeras y de aquellas personas que se determinen, así como la de los edificios e instalaciones que por su interés lo requieran", detalla el cuerpo en sus perfiles sociales.