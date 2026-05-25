El portavoz de ERC ha criticado a quienes se señalan la ausencia de jugadores del Real Madrid en la lista de convocados

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Este lunes se ha conocido la lista de convocados para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Luis de la Fuente ha hecho públicos los nombres de los jugadores que competirán en el torneo más importante de fútbol representando a España. La lista se ha conocido a través de un vídeo en el que aparece el rey Felipe VI y varios aficionados.

La lista de la selección no ha tardado en provocar debate tanto en el ámbito deportivo como en el político. La ausencia de jugadores del Real Madrid ha generado un notable revuelo en redes sociales y entre aficionados, al comprobar que el FC Barcelona aportará de su banquillo hasta ocho futbolistas.

Uno de los que se ha pronunciado sobre la lista de jugadores ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha utilizado su perfil de la red social X para lanzar un mensaje cargado de ironía.

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"¿Entonces, al final cuántos patriotas con la bandera de España en el perfil, en la muñeca y hasta en el cuello de la camisa no apoyarán a la selección de España porque no han convocado a los 0 jugadores de España que juegan de titular en el equipo que dicen que es el más patriota y grande de España?", escribió en sus redes. La lista mantiene el equipo que se coronó en Berlín y suma 10 incorporaciones, entre ellas Joan García, Marc Pubill, Eric García, Gavi, Víctor Muñoz y Borja Iglesias.

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La lista completa de convocados

Porteros:

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensas:

Marc ‘Cucu’ Cucurella

Alejandro Grimaldo

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Pubill

Eric García

Marcos Llorente

Pedro Porro

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Centrocampistas:

Pedri

Fabián Ruiz

Martín Zubimendi

Gavi

Rodri Hernández

Álex Baena

Mikel Merino

Delanteros: