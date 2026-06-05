“Queremos un modelo que combine fichar galácticos y crear galácticos", sostiene Enrique Riquelme, que ha anunciado que ambos se han sumado a su candidatura

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MadridEnrique Riquelme, consejero de Cox Energy y rival de Florentino Pérez en las urnas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, continúa revelando algunos de los nombres claves que compondrán su proyecto si es elegido en los comicios blancos de este domingo 7 de junio. Si este miércoles dejaba ver su compromiso con traer nada más y nada menos que a Erling Haaland, –pese a que el padre y la representante del jugador no tardaron en negarlo–, ahora ha anunciado que Iker Casillas y Vicente del Bosque, dos históricos madridistas, se unen a su candidatura y tendrán un puesto en el organigrama del club si es elegido.

Sus nombres, que se unen también al de Raúl González Blanco, del que ha dicho que sería su director deportivo, y al de Fernando Hierro, quien estaría al frente de las categorías inferiores madridistas, contribuirán, en esencia, a lo que Riquelme subraya como “el objetivo de reforzar la identidad del club desde su estructura deportiva”.

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Iker Casillas, con “un puesto de primer nivel en la estructura de club”

“Queremos un modelo que combine fichar galácticos y crear galácticos", ha expresado en una carta a todos los socios del club blanco, en la que explica "los principales ejes de su proyecto en la recta final del proceso electoral, poniendo el foco en la defensa del modelo de propiedad, la transparencia y la recuperación del protagonismo del socio".

Subrayando así “la necesidad de impulsar un cambio en la forma de gobernar el club, basado en 'más transparencia, más democracia interna y más control sobre la gestión', con el objetivo de devolver al socio al centro de las decisiones”, ha sumado a Iker Casillas al denominado “trío”, –junto a Raúl y Hierro–, llamado a encabezar esa misión a nivel estructural e interno de “reforzar la identidad del club”.

"Tendrá un papel de primer nivel en la estructura corporativa del club, reforzando un modelo que sitúa a las grandes leyendas en el corazón de las decisiones estratégicas", ha apostillado Riquelme en su misiva, en la que ensalza a Casillas y su trayectoria.

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"Capitán histórico del Real Madrid y referente del fútbol mundial, su incorporación completa el trío de figuras clave llamado a liderar esta nueva etapa", refiere la misiva, que incluye un compromiso personal en materia deportiva; éste está vinculado a la capacidad del club de atraer a jugadores de máximo nivel, y que Riquelme presenta "como muestra de responsabilidad directa sobre el proyecto deportivo".

Enrique Riquelme anuncia también a Vicente del Bosque

Por otro lado, y ya a través de ‘El Partidazo de Cope’, Enrique Riquelme ha anunciado también la incorporación de Vicente del Bosque a su plan.

“De manera totalmente desinteresada, don Vicente del Bosque va a formar parte de nuestro proyecto. Totalmente desinteresada, únicamente por el bien de Real Madrid. Nos ha pedido claramente que se diga que es totalmente desinteresada", ha afirmado.

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Mensaje de tranquilidad a los empleados del Real Madrid y apelación al voto

Por último, y ya al margen de los fichajes y sus incorporaciones en el organigrama del club, Enrique Riquelme también ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todos los empleados del Real Madrid de cara al día electoral: "Confío plenamente en vuestra ética y profesionalidad, y sabéis mejor que nadie que las decisiones que se están documentando corresponden al ámbito de la dirección".

Al respecto, respecto a la cita con las urnas, Riquelme ha llamado a los socios a participar con “libertad y sin miedo”, apelando a la importancia de la fecha como "un momento decisivo para definir el modelo de Real Madrid de las próximas décadas".

Insistiendo en su propuesta, en su misiva concluye: "Con esta iniciativa, la candidatura refuerza su posicionamiento en torno a tres ejes principales: la defensa del modelo de club de socios, la mejora de la gobernanza y la construcción de un proyecto deportivo alineado con la historia y los valores del Real Madrid".