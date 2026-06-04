La colegiada refleja en el acta que vio "peligrar" su "integridad física" y tuvo incluso que llamar a la Policía tras suspender el partido: los agentes la escoltaron hasta su coche

Las duras amenazas a una árbitra en Elche: "Te voy a follar, me da igual que esté delante tu padre"

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La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ha decidido imponer una contundente sanción de un año de inhabilitación y ocho partidos de suspensión para un futbolista juvenil del club The Warriors Burnham que insultó gravemente a la árbitra del encuentro, a la que mando ‘a fregar’ y la que llegó a amenazarla incluso con agredirla sexualmente.

“Te voy a follar. Me da igual que esté tu novio, tu padre, tu madre, que te voy a follar”. “Eres una mujer. Tendrían que estar en la cocina fregando”, cuenta la propia colegiada que le dijo el futbolista, que enfrentaba al The Warriors Burnham con el Juvenil C del Hércules y que tuvo que ser suspendido tras un lamentable episodio cargado de conductas violentas y machistas, como consta en el acta.

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La colegiada suspendió el partido en un clima de tensión “al no poder garantizar la seguridad”

La situación entre ambos equipos escaló durante la segunda parte, siendo en el minuto 65 del partido cuando “a raíz de una jugada ocurrida durante el encuentro, una persona que posteriormente fue identificada como el presidente del club local, se dirigió a varios jugadores visitantes identificados por su indumentaria” entre recriminaciones “a viva voz”.

“Acto seguido”, explicó la colegiada en el acta, “aficionados del equipo local identificados por sus cánticos de ánimo a su equipo se dirigieron en los siguientes términos a los jugadores del equipo rival: ‘os vamos a esperar con cuchillos’, ‘de aquí no salís’.

En ese contexto, la árbitra detalló en le acta que se dirigió “a un técnico del equipo local” para “activar el protocolo de violencia verbal, procediendo, tras unos minutos de negatividad a trasladarse a la zona donde se encontraba el conflicto”, a pedir “que cesara el enfrentamiento existente”.

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Tras ello, se dispuso a reanudar el partido, pero fue entonces cuando “una persona que posteriormente fue identificada como delegada del equipo local, entró al terreno de juego mostrando disconformidad a la actuación arbitral al haber detenido el encuentro”.

Junto a ello, y “al mismo tiempo”, “jugadores del equipo local” también se acercaron a ella, que refiere en el acta que vio entonces “peligrar” su “integridad física”.

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Justificando a continuación su decisión adoptada, dejó constancia de que “debido a la situación generada, y al no poder garantizar la seguridad”, ni la suya ni la de “los integrantes del partido”, procedió a “suspender el partido de forma definitiva”.

La árbitra tuvo que llamar a la Policía y fue escoltada hasta su vehículo

Tras decretar la suspensión del encuentro, la árbitra, tal como consta en el acta, de la que se hizo eco en las redes sociales la cuenta ‘Espacio Hércules’, tuvo incluso que solicitar la llegada de las autoridades.

“En ningún momento fui acompañada por ningún técnico de ninguno de los dos equipos mientras me dirigía al vestuario arbitral”, destaca, indicando que tuvo dificultades para el acceso y explicando que “una vez dentro”, llamó a la policía local de Elche, que se personó allí solo “cinco minutos más tarde”, con “un total de 10 agentes” que, detalla, tomaron “acta de todo lo sucedido”.

Los agentes, como refiere, esperaron a que abandonara el recinto deportivo, “siendo escoltada” hasta la llegada a su vehículo”.

La sanción ejemplar de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana

En su descripción de los hechos, la colegiada señala que fue “tras decretar la suspensión definitiva del encuentro” cuando el jugador ahora sancionado por la Federación de la Comunidad Valenciana se acercó a ella insultándola, amenazándola y despreciándola.

Las “expresiones verbales” que le profirió, según expresa, las hizo “acompañado de su entrenador, intentando ambos acceder al vestuario (arbitral, se sobreentiende) con actitud agresiva, teniendo que ser cerrada la puerta con llave” al ver, según sostiene la árbitra, “peligrar de nuevo” su “integridad física”.

“Así mismo, golpearon en diversas ocasiones la puerta del vestuario arbitral, no pudiendo acceder al mismo pese a su intento”, indica.

Ante ello, el jugador fue “expulsado sin mostrar la cartulina roja”, nuevamente, por peligrar su integridad en ese momento, razón por la cual lo especifica en acta en el apartado ‘otras incidencias’.

En consecuencia, el Comité de Juveniles de la Federación, previa reunión para evaluar lo ocurrido y decidir sobre todos estos hechos, ha determinado que el futbolista implicado quede excluido de toda competición federada y de cualquier rol asociado al fútbol durante 365 días, además de tener que cumplir ocho partidos de suspensión tras finalizar la inhabilitación, como recoge el medio Información.

De igual modo, se ha decidido la suspensión del entrenador por otros ocho partidos, y también la de la delegada de campo del The Warrior Burnham por “protestar airada e insistentemente al equipo arbitral”, así como el delegado de equipo, suspendido por siete días por “incumplir sus obligaciones”.

Por su parte, en el lado del Hércules, se ha apercibido al club por los incidentes protagonizados por el público, si bien la entidad ha subrayado que sus seguidores no iniciaron ni participaron en los hechos que sucedieron después de la suspensión del partido.