El hispanogeorgiano perdió el cinturón de campeón y el estatus de invicto en la UFC: su hermano Aleksandre tuvo que detener el combate

Ilia Topuria, derrotado por Justin Gaethje y con la cara desfigurada, pierde el cinturón de la UFC en la Casa Blanca: su hermano ha tenido que parar la pelea

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WashingtonNoche para el olvido para Ilia Topuria en plena Casa Blanca. El hispanogeorgiano sucumbió al duelo contra el estadounidense Justin Gaethje en la UFC Freedom 250 y acabó con la cara totalmente destrozada. Pese a entregarse ya a la desesperada cuando apenas podía ver por la inflamación causada por el aluvión de golpes recibido, su propio hermano, Aleksandre, tuvo que parar el combate en el cuarto asalto: Ilia no podía continuar.

En el octógono instalado en plena residencia oficial por el cumpleaños del presidente Donald Trump, Topuria vivió una inesperada pesadilla que comenzó prácticamente desde el inicio del combate y que terminó con la pérdida del cinturón de campeón y de su estatus como invicto en la UFC.

La derrota de Ilia Topuria ante Justin Gaethje en la UFC Freedom 250 en la Casa Blanca

Los problemas para el hispanogeorgiano comenzaron ya desde el primer asalto. Especialmente tras un golpe que ahora no deja de ser cuestionado: Gaethje, tratando de conectar un puñetazo con su zurda, acabó metiendo su pulgar en el ojo derecho de Topuria; una acción que le provocó un corte en ese ojo, que sería precisamente el más afectado durante toda la pelea, hasta el punto de expresar después que apenas podía ver.

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Con esos problemas de visión, y pese al durísimo intercambio, el doble campeón de UFC trató de sobreponerse, remontando en el segundo asalto con una significativa mejoría en la pelea.

Pese a ello, el tercer asalto volvería a ser un auténtico castigo para él, con la cara ya visiblemente desfigurada, su ojo derecho en un fatal estado y el izquierdo también con gran inflamación.

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Con el hispanogeorgiano en grandes dificultades, un golpe tras otro, Justin Gaethje empezó a conectar puñetazos directos en su cara, castigando todavía más sus ojos. Topuria, con problemas de visión manifiestos, era ya incapaz de esquivarlos.

Pese a que todo parecía abocado al fin del combate en el tercer asalto, en un intento desesperado Ilia saltó al octógono para el cuarto asalto, cuando tras otro intercambio, y después de llevarse también un fuerte rodillazo, Aleksandre, el hermano de Topuria, terminó por pedir que se detuviese el combate.

Con ello, en plena Casa Blanca, terminaba su racha invicta en la UFC y su intachable trayectoria en las artes marciales mixtas. Tras 17 victorias, Ilia suma su primera derrota. El estadounidense, en su noche más memorable, se llevó ‘en casa’ el título del peso ligero.

Ilia Topuria, asistido por su equipo para salir del octógono

Destrozado físicamente, y golpeado también en lo psicológico, Topuria tuvo que salir del octógono asistido por su equipo.

Arropado siempre por su hermano, el hispanogeorgiano salía cabizbajo y con sus ojos casi cerrados completamente por la grave inflamación que sufría. Con una manta sobre su cabeza, las cámaras captaban el momento, ya histórico por el momento y por el acto, definido por Dana White y Donald Trump como “el mayor evento de MMA de la historia”.