“Me recuperaré, descansaré y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso", ha dicho Ilia Topuria, prometiendo revancha

La cara de Ilia Topuria tras el aluvión de golpes de Justin Gaethje en su derrota en la Casa Blanca delante de Donald Trump

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WashingtonDerrotado por Justin Gaethje en el esperadísimo evento de la UFC Freedom 250 celebrado en los jardines de la Casa Blanca, Ilia Topuria afronta ahora la lucha por recuperarse de las heridas sufridas en el durísimo combate y por sobreponerse a la que ha sido su primera derrota en la competición más reconocida de las artes marciales mixtas. El hispanogeorgiano, que no pudo seguir peleando en el cuarto asalto, teniendo su hermano Aleksandre que detener el combate ante sus evidentes problemas de visión, finalmente no necesitará cirugía, pero su recuperación se prevé larga.

A la espera de un parte médico oficial, ‘El Matador’, como avanzó Dana White, presidente de la UFC, sufre fracturas orbitales. Sus dos ojos resultaron seriamente dañados durante la pelea, y especialmente el derecho, tal como él mismo manifestó en plena pelea cuando, desde su esquina y en medio de la tensión de todo el equipo, con el combate escapándose, advertía: “No veo casi nada”.

Las lesiones de Ilia Topuria y su recuperación

Las lesiones que sufría comenzaron ya desde el primer asalto, cuando su ojo derecho, tras varios golpes de Gaethje, comenzó a sangrar. Después, en el segundo asalto, pese a que Topuria llegó a remontar el mal arranque, sus problemas continuaron, agudizándose ya en un tercer asalto que resultó una auténtica pesadilla para él. Conectando un golpe tras otro, el estadounidense terminó por castigar su rostro, con los ojos de Topuria ya casi cerrados de la gran hinchazón que presentaban.

En el cuarto asalto, pese a que Ilia volvió al centro del octógono a la desesperada, su hermano Aleksandre detuvo el combate al ver que éste no podía continuar.

Para entonces, la cara de Topuria estaba ya desfigurada y cubierta de sangre, con el público en shock por lo que acababa de ocurrir: Justin Gaethje se proclamaba campeón del peso ligero y acababa con el estatus de invicto del hispanogeorgiano; la primera derrota de ‘El Matador’.

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“Está destrozado. No soy doctor, pero su ojo parece que probablemente tiene una fractura de órbita. No lo sé, no es un hecho, pero lo estoy suponiendo. Mis planes para él son que vaya a casa, descanse, se recupere y se tome su tiempo. Esta noche ha sido una dura noche para él y solo quiero asegurarme de que esté bien y no pensar siquiera en él peleando de nuevo”, dijo Dana White en una rueda de prensa inmediatamente posterior al combate, en la que confirmó que ‘El Matador’ había acabado en el hospital.

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Ahora, tras la derrota de la noche del domingo en EEUU, Topuria ya ha salido del centro hospitalario. Según señala La Razón citando fuentes de su entorno, sufrió fracturas sin desplazamiento en ambos huesos orbitales y, pese al a seriedad de sus lesiones, no necesitará cirugía, aunque sí un largo tiempo para sanar.

A la espera del parte médico oficial, se espera que necesite meses de reposo, lo que inevitablemente condicionará su agenda y su previsión de próximos combates.

Ilia Topuria promete volver “más fuerte”

Pese a la dureza del combate y la derrota, Ilia Topuria ya ha reaccionado con una clara declaración de intenciones: “Me recuperaré, descansaré y volveré más fuerte”. El hispanogeorgiano, además, ha prometido revancha.

“Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi rostro... y lo hiciste. Me quitaste la vista del ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también del izquierdo. Sin excusas”, ha señalado, antes de asegurar que tuvo uno de los mejores entrenamientos de su vida para el combate.

“Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano”, expresó, antes de marcar cuál es ahora su objetivo: “Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme... esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha”, sentenció.