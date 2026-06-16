Pimblett ha rescatado el mensaje de Topuria en el que le llamaba "salchicha" por perder contra Goethje y se la ha devuelto con sus mismas palabras

Ilia Topuria y su estado de salud tras la derrota contra Justin Gaethje: no necesita cirugía, pero la recuperación se prevé larga

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Paddy Pimblett se la tenía guardada a Ilia Topuria. El hispanogeorgiano se mofó de él cuando Justin Goethje le venció el pasado 24 de enero por el Campeonato Interino de Peso Ligero de UFC 324 por decisión unánime y ahora ha sido el británico el que ha recogido el guante.

Con una retahíla de insultos, el apodado como ‘The Baddy’, ‘el chico malo’ de Liverpool, ha cargado ahora contra ‘El Matador’ por caer ante el mismo rival: un Justin Gaethje que destrozó la cara de Topuria causándole problemas desde el primer ‘round’ hasta provocar que, en el cuarto asalto, terminara por rendirse con serios problemas de visión y después de parar su hermano Aleksandre la pelea.

La respuesta de Paddy Pimblett al mensaje en que Ilia Topuria le llamaba “salchicha”

“Lo único que tenías que hacer era vencer a un tío de 38 años que venía de una guerra de cinco asaltos conmigo… y en vez de eso abandonaste en la esquina como la pequeña z**** que eres. Yo soy un luchador de verdad y aguanté cinco asaltos, y tú eres un pequeño farsante, chorizo”, le ha dicho Pimblett, rescatando y contestando al viejo tuit de enero en el que Topuria le llamaba “pequeña salchicha” después de que le ganase el estadounidense.

En aquel entonces, quien se mofó primero fue el hispanogeorgiano: “Pequeña salchicha, lo único que tenías que hacer era vencer a un tipo de 38 años. Acabas de perder la bolsa más grande de tu vida. Ibas a hacerte rico si ganabas”, le dijo entonces a Pimblett.

En ese mensaje, Topuria remataba: “Justin, todo lo que puedo decir es ‘felicitaciones’, y me gustaría decirte que te prepares, pero estas jodido de todos modos”, en referencia a la pelea que irían a disputar este domingo 14 de junio en la Casa Blanca, y donde, finalmente, contra sus pronósticos, Gaethje le acabó derrotando poniendo además fin a su estatus de invicto.

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Tras proclamarse este último campeón del peso ligero de UFC, Paddy, con sorna y en el mismo tono que en ese mensaje en ‘X’ de Topuria, ha apostillado: “Felicitaciones, Justin Gaethje. ¿Revancha por el título?”, retándole igualmente a una pelea.

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Paddy Pimblett y su reacción a la victoria de Justin Gaethje

No ha sido ese, no obstante, el único mensaje que Paddy Pimblett le ha dedicado a Topuria, dado que en su propio canal de YouTube también quiso analizar en directo la velada de la UFC Freedom 250 en la Casa Blanca, reaccionando públicamente a cada golpe que Gaethje iba propinando a ‘El Matador’.

“¡Está recibiendo una paliza!”, recalcaba, exaltado al ver cómo su vaticinio, es decir, que el estadounidense iba a vencer a Topuria, se estaba cumpliendo.

Insultándole reiteradamente de principio a fin, durante la narración del combate Pimblett no dejó de infravalorarlo aprovechando para, en su lugar, ensalzar su actuación contra el mismo rival, pese a perder también.

“(Gaethje) es el aguafiestas definitivo. Va a rendirse”, comentaba, riéndose de Topuria: “Te rindes…”

“Dije que iba a ganar. Te rendiste como una pequeña *****. Mi cara estaba peor que la tuya, pequeño *****. Sube ese twitter ahora, muchacho”, dijo, acordándose ya en ese instante del mensaje que Topuria le dedicó en enero.

“Campeón indiscutible. Te lo mereces después de tu carrera, pero ahora quiero esa revancha”, señaló el británico al ver a Gaethje ya celebrando el triunfo.

Comparando su combate con el de Topuria, además, añadía: “Yo recibí todos los golpes que me lanzó y seguí caminando hacia adelante. Seguí avanzando y no tuve ni pizca de intención de rendirme porque yo soy un luchador de verdad”.

Tras ello, continuó: “Dije que era el destino que me ganares para poder ir a la Casa Blanca y vencer a Ilia y convertirte en campeón, pero alguien tiene que quitarte ese cinturón. Y cuando derrote a BSD (Benoît Saint-Denis) iré, chaval”. “Justin, hagámoslo, sin piquetes en los ojos, y ya veremos cómo va la pelea”, añadió, en referencia al momento más polémico de su combate ante el estadounidense, después de que este último le metiese un pulgar en el ojo durante el lanzamiento de un golpe; una acción que no dejan de recordarle y por la que acusan al peleador de Arizona, con sus principales críticos achacándole ser reincidente en esos movimientos abriendo el pulgar.

“Ilia, te has rendido en el banquillo. Quitney Houston es quien eres”, finalizó, en un juego de palabras con la palabra inglesa ‘quit’ (abandono), para hacer alusión a que el hispanogeorgiano se acabó retirando.

El apoyo de Sergio Ramos a Ilia Topuria frente a todas las críticas

En el lado contrario, uno de los que no ha dudado en salir rápidamente en defensa de ‘El Matador’ ha sido su amigo Sergio Ramos. El mítico futbolista, ex del Real Madrid, Sevila, Monterrey y PSG, ha advertido a quienes se alegran de su derrota advirtiéndoles de que, como él mismo ha permitido, volverá con todavía más fuerza.

“Hoy el barco navegará más deprisa, porque los que sobraban ya no están. Ay, hermano, los que celebran tu derrota no saben lo que les espera. Pobres de ellos. El camino recorrido con determinación tiene curvas, pero mantiene fijo el objetivo. Adaptarse, recomponerse y seguir. You are water, my friend! Volveremos y volveremos como vuelven los grandes”, le ha dicho el sevillano, compartiendo junto a su mensaje una foto con Topuria en el octógono y él mismo sosteniendo uno de sus cinturones de campeón.

Además, entre las imágenes de la publicación, incluye un corte de la famosa frase de Bruce Lee, así como un recorte en el que se lee en inglés: “Un león no pierde el sueño por la opinión de una oveja”.