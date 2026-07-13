Hoy, con 50 años, dirige al C.D. Arguineguín en Primera Regional de Gran Canaria. En el mismo estadio en el que empezó a dar patadas a un balón.

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Juan Carlos Valerón Santana nació el 17 de junio de 1975 en Arguineguín, una localidad del sur de Gran Canaria del mismo municipio que también vio crecer a David Silva. Del mismo club de barrio, el C.D. Arguineguín, salieron hacia arriba los dos. Valerón llegó a las categorías inferiores de la UD Las Palmas y desde allí trazó una trayectoria que lo llevó al Mallorca, al Atlético de Madrid y, en el verano del año 2000, al Real Club Deportivo de La Coruña. Trece temporadas en Galicia. Dos Supercopas de España, una Copa del Rey y la semifinal de la Champions League 2003-04, la de la remontada histórica al AC Milan. Uno de los momentos más recordados del fútbol español del siglo XXI tuvo a Valerón como figura central.

Se retiró el 7 de mayo de 2016, a los 40 años, en la UD Las Palmas, el club donde se formó. "Este final ha sido como el de un cuento, no puedo pedir más", dijo entre lágrimas en la rueda de prensa de despedida. Su presidente lo nombró Capitán de Honor y embajador del club.

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La carrera desde el otro lado

Valerón no se quedó mirando desde la distancia. Nada más retirarse comenzó su formación como técnico, obteniendo el título UEFA B. Se incorporó a los equipos filiales de la UD Las Palmas y en la temporada 2017-18 dio el salto al primer equipo como ayudante de Manolo Márquez, con el club en Primera División. Cuando Márquez dimitió y llegó Pako Ayestarán al banquillo, Valerón pasó a hacerse cargo de un equipo infantil del club. Fue parte de su aprendizaje desde abajo, desde dentro.

En 2018 se incorporó como ayudante al Las Palmas Atlético, el filial amarillo en Segunda B. En julio de 2019 la Federación Canaria de Fútbol lo nombró responsable de los combinados masculinos para los Campeonatos Autonómicos. Y en agosto de 2020 llegó el mayor reto hasta entonces: fue nombrado entrenador del Fabril, el filial del Deportivo de La Coruña en Segunda B. Su vuelta a Galicia como técnico duró una temporada. Al final de ella, rescindió el contrato por motivos personales y regresó a las Islas Canarias para atender a su familia.

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El regreso a casa

En noviembre de 2025, cuatro años después de dejar el Fabril, se produjo el anuncio que sacudió el modesto mundo del fútbol regional canario. El C.D. Arguineguín, el club de su pueblo, confirmó su fichaje como entrenador del primer equipo en Primera Regional. La nota del club no dejaba lugar a la mesura: "Tenemos el enorme orgullo y emoción de anunciar que Juan Carlos Valerón, uno de los mayores referentes del fútbol canario, español y mundial, regresa a casa para asumir el cargo de entrenador del primer equipo. Vuelve al club donde todo empezó."

Su debut oficial en el banquillo se produjo el 28 de noviembre de 2025, en la jornada 13 de Primera Regional, ante la UD Carrizal. Ganó 2-0. Su forma de dirigir fue tan efectiva y sin artificios innecesarios como cuando estaba sobre el verde. Casi siempre sentado en el banquillo, sin gesticular en exceso, con indicaciones tácticas en tono sereno. Pidióendo a sus jugadores que adelantaran la línea defensiva cuando el equipo estaba en posesión. La misma elegancia de siempre, trasladada ahora a otros gestos.

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El estadio que lleva su nombre

El 27 de febrero de 2026, el Pleno municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó por unanimidad que el Estadio Municipal de Arguineguín pasara a denominarse Estadio Juan Carlos Valerón. La alcaldesa, Onalia Bueno, se lo comunicó personalmente en las dependencias municipales. La decisión fue respaldada también por el Ayuntamiento de Mogán. El acto público oficial para cambiar el nombre y rendir homenaje quedó pendiente de fecha concreta en el momento de aprobarse el acuerdo.

La simetría que contiene esa decisión es difícil de superar: Valerón comenzó jugando en ese campo de tierra cuando era un niño de Arguineguín. Hoy entrena en él. Y desde el pleno de febrero, lo hace en un estadio que lleva su nombre. Un ejemplo de talento, humildad y valores.