El futbolista y líder de la selección noruega se ha convertido en héroe nacional, sin embargo, ha conseguido mantener al margen de la exposición pública su vida privada

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Este sábado, Noruega afronta uno de los partidos más importantes de su historia al disputar los cuartos de final del Mundial. Gran parte de las miradas estarán puestas en Erling Haaland, el gran líder de la selección y el futbolista que volvió a convertirse en héroe nacional al marcar los goles decisivos que permitieron a su país superar los octavos de final y seguir soñando con hacer historia.

Sin embargo, mientras su carrera deportiva está continuamente bajo los focos, y ahora más que nunca, existe una faceta de su vida que el delantero del Manchester City ha conseguido mantener al margen de la exposición pública: su discreta historia de amor con Isabel Haugseng Johansen y su hijo en común.

Más allá de relaciones mediáticas que suelen rodear a muchas estrellas del fútbol internacional, Haaland siempre ha apostado por la máxima discreción. Apenas concede entrevistas sobre su vida privada, evita compartir detalles familiares en redes sociales y son contadas las ocasiones en las que posa junto a su pareja.

Esa forma de proteger su intimidad ha despertado todavía más interés alrededor de una relación que ya dura varios años.

Su historia de amor

La historia entre ambos comenzó mucho antes de que Haaland se convirtiera en uno de los futbolistas más cotizados del mundo. Los dos crecieron en Bryne, una pequeña localidad situada al suroeste de Noruega, donde compartieron infancia y coincidieron en las categorías inferiores del Bryne FK.

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Isabel también jugó al fútbol desde pequeña, por lo que ambos se conocían desde mucho antes de iniciar una relación sentimental. Aquella amistad fue fortaleciéndose con el paso de los años hasta convertirse en algo más cuando la carrera del delantero ya empezaba a despegar internacionalmente.

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Aunque durante mucho tiempo evitaron confirmar oficialmente su noviazgo, distintas apariciones juntos terminaron revelando que formaban una pareja estable. Con el paso de los años se ha sabido que comenzaron su relación en torno a 2021 y que Haaland llegó a reconocer en una entrevista que fue Isabel quien dio el primer paso enviándole un mensaje, una anécdota que el propio futbolista recuerda con humor.

"Me mandó un mensaje. Jugaba en el mismo club que yo, Bryne. Fue ella quien se fijó en mí. Yo no fui quien se fijó en ella", confesó al medio noruego 'NRK' sobre cómo se conocieron.

Una de las claves de su relación parece ser haber compartido una vida completamente normal antes de la fama. Isabel conoció a Haaland cuando todavía era un joven con un gran talento para el fútbol y no la superestrella mundial que ahora llena estadios y protagoniza campañas publicitarias. Ese pasado común ha permitido que ambos mantengan una relación natural, algo que quienes conocen a la pareja destacan con frecuencia.

A finales de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo. Algunos medios noruegos aseguran que el pequeño se llama Odin, aunque ese nombre nunca ha sido confirmado públicamente por la pareja.

Su nacimiento marcó una nueva etapa para ambos y reforzó todavía más esa imagen de familia que siempre han intentado proteger de la atención mediática. Desde entonces, Haaland ha reconocido en varias ocasiones que convertirse en padre ha supuesto uno de los momentos más felices de su vida, aunque sigue evitando ofrecer demasiados detalles sobre su entorno más íntimo.

"Puedes estar preparado físicamente, pero también necesitas estar preparado mentalmente. Y, para ser sincero, tener un hijo me ha hecho incluso mejor. Cuando llego a casa, me relajo bastante. Necesito hacer un agradecimiento especial a mi hijo", declaró ante los medios tras un partido en octubre de 2025.

Quién es ella

Aunque durante mucho tiempo permaneció alejada de los focos, poco a poco ha ido desarrollando su propio camino. Tras jugar al fútbol en categorías femeninas del Bryne FK, decidió orientar su carrera hacia el mundo de la moda y la creación de contenido digital.

En los últimos meses su presencia pública ha aumentado gracias a colaboraciones con firmas de moda y joyería, aunque siempre dejando claro que no pretende convertir su vida privada en un escaparate.

Pese a ese nuevo interés mediático, Isabel continúa manteniendo un perfil muy reservado. Sus publicaciones en redes sociales son escasas y, cuando comparte momentos junto a Haaland, suele hacerlo de manera muy puntual. Una filosofía que encaja con la del delantero, que ha repetido en numerosas ocasiones su deseo de separar su vida profesional de la familiar.

Durante este Mundial, Isabel ha vuelto a convertirse en uno de los grandes apoyos del capitán noruego. Tras la histórica clasificación para los cuartos de final, ambos celebraron sobre el césped junto a familiares y amigos una victoria que ya forma parte de la historia del fútbol noruego. Las imágenes mostraron el lado más personal del goleador, abrazando a su pareja después de otra actuación decisiva que alimenta el sueño de toda una nación.

Ahora, mientras Noruega se prepara para afrontar uno de los encuentros más trascendentales de su historia, Haaland volverá a asumir el papel de referente sobre el terreno de juego.