José Luis Pérez Caminero: De crear el Atlético de Madrid campeón de liga a estar al borde de la cárcel

Hay futbolistas que se mantienen vinculados al deporte incluso tras colgar las botas y Jose Luis Pérez Caminero es uno de los mejores ejemplos

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Caminero, el mítico centrocampista de Real Valladolid y Atlético de Madrid es uno de los 100 jugadores con más partidos en Primera División tras haber saltado al terreno de juego 408 veces entre 1989 y 2004. Las cifras son espectaculares, sobre todo si tenemos en cuenta la fama de perezoso que siempre le ha acompañado y él mismo confirmó.

“No tenía mentalidad de superarme, nunca fui ambicioso y eso me pasó factura (...) Es la verdad. Tenía la ambición de ganar y de ser mejor cada vez que saltaba al campo, pero me tomé el fútbol como una diversión y no como una profesión. Disfrutaba mucho jugando, pero no me obsesionaba. Nunca me lo tomé como un reto y el día a día me daba igual, lo único que me interesaba era el partido. Nunca me marqué el objetivo de ser de los mejores futbolistas, ni siquiera pensaba que pudiera serlo”, decía en una entrevista.

Pese a todo, el futbolista dejó huella tanto en el Real Valladolid como en el Atlético de Madrid. Con el conjunto colchonero ganó una Copa del Rey y se proclamó campeón de Primera División y con el equipo vallisoletano vivió ascensos, permanencias y descensos. Por el camino también tuvo protagonismo en una selección española con la que disputó 21 partidos, incluyendo cuatro en el Mundial de Estados Unidos 1994 (donde marcó tres goles) y la Eurocopa de Inglaterra 1996.

El arquitecto de un equipo campeón

Caminero ha seguido vinculado al fútbol tras colgar las botas, destacando especialmente su etapa como director deportivo. Lo hizo bien en el Valladolid, al que ayudó a volver a Primera División y a mantenerse en la máxima categoría del fútbol nacional, y fue brillante en el Atlético de Madrid. Cogió las riendas después de que el equipo quedara séptimo en la temporada 2010-11 y mejoró tanto el funcionamiento de la institución como la plantilla, siendo uno de los arquitectos del título de liga que el equipo rojiblanco conquistó en el curso 2013-14.

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Después de liderar el Atlético de Madrid, Caminero dio un paso a un lado y se convirtió en director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Esa fue, según él mismo reconoce, una de las peores experiencias de su vida profesional. De hecho, desde que abandonó el conjunto malacitano en 2019 no ha vuelto a ejercer un cargo de tanta responsabilidad. “Ahora colaboro con el representante Manuel García Quilón, que es como mi padre deportivo. Gracias a ello estoy cerca del fútbol y en el día a día de la actividad deportiva, que es lo que verdaderamente disfruto”, confirmó en una reciente entrevista.

Condenado a cuatro meses de cárcel

Durante la pasada década, Caminero tuvo problemas muy serios con la justicia. En 2009 fue detenido cuando transportaba 58.500 euros en billetes de 500 euros y se le acusó de formar parte de una trama dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, ayudando en el “transporte y/o canje de los billetes” obtenidos de forma ilícita. El caso estuvo activo durante casi toda su estancia en el Atlético de Madrid y no se resolvió de forma favorable para los intereses del excentrocampista hasta finales de 2019.

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Finalmente se le condenó a cuatro meses de cárcel, sin entrada en prisión, y al pago de una multa de 17.237 euros. La condena fue tan baja porque se le condenó por blanqueo imprudente al no ser consciente de que el dinero procedía del tráfico de drogas. Además, el caso tuvo dilaciones indebidas que también actuaron como atenuante para el futbolista y el resto de implicados. Caminero aceptó la condena y nunca negó su participación en la trama.

En cuanto a su vida personal, lo cierto es que es una persona bastante hermética. Lo único que sabemos sobre él es que está casado desde 1995 con Verónica, que era su pareja incluso antes de que él se dedicara al fútbol profesional, y que tiene dos hijos: Jose Luis y Hugo. Nunca buscó ser protagonista dentro del campo y tampoco quiere serlo ahora que está lejos del verde.