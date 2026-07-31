Ganador de tres Champions, ganó la Copa del Mundo con Italia en el Mundial de España 1982

Su trayectoria ha estado marcada por defender la camiseta de un único club: el AC Milan

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MilánEl mundo del fútbol llora la muerte del histórico Franco Baresi, eterno y legendario defensa del AC Milán y campeón del mundo con la selección italiana. El exfutbolista de Travagliato, Brescia, ha fallecido a los 66 años en la clínica Humanitas de Rozzano de Milán, la ciudad donde forjó un legado que perdurará para siempre en la historia del club en el que labró toda su trayectoria.

Ganador de tres Copas de Europa y del Mundial de 1982, celebrado en España, con su trayectoria y su liderazgo se consagró como uno de los zagueros y una de las figuras más respetadas del mundo del fútbol, siendo un emblema del ‘calcio’ italiano.

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El AC Milan lamenta la muerte de Franco Baresi

“La historia del AC Milan llora la pérdida de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad permanecerán para siempre como parte esencial del ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que el AC Milan expresa a toda la familia de Franco Baresi en estos momentos tan difíciles son las mismas que siente cada aficionado rossonero, que vive esta pérdida como si fuera propia”, ha expresado el club en un comunicado en el que han recordado a su icónico y eterno futbolista.

Capitán del club en los 80 y los 90, en toda su trayectoria sobre los terrenos de juego no hubo otra camiseta que defendiese. Jugó y desarrollo toda su carrera en el AC Milan, donde se desempeñó desde 1977 hasta 1997, cuando se retiró y el club retiró el dorsal ‘6’ en su honor.

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Con 719 partidos defendiendo a los rossoneri, es el futbolista que más partidos disputó en el club, solo superado por Paolo Maldini, con el que precisamente formo una zaga absolutamente histórica, también junto a Costacurta y Tasotti, algo que Arrigo Sacchi, en el banquillo, supo exprimir para encontrar éxito.

Capitán durante 15 temporadas, vivió el esplendor de un AC Milan con el que conquistó tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, tres Supercopas de Europa, seis Ligas de Italia y cuatro Supercopas de Italia.

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Además, con la selección italiana jugó tres mundiales, proclamándose campeón el de España 82, con una final en el Santiago Bernabéu.

El mundo del fútbol despide a Franco Baresi

Tras su muerte, distintas personalidades y entidades del mundo del fútbol han despedido al mítico futbolista. Entre ellos, el Real Madrid, que ha repasado su trayectoria ensalzando su figura y su lealtad a un club.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Franco Baresi, una de las más grandes leyendas del Milan, del fútbol italiano y del fútbol mundial. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su familia y seres queridos, a sus compañeros y al Milan, el club de su vida”, escriben en un comunicado.

“La trayectoria de Franco Baresi ha estado marcada por defender la camiseta de un único club”, destacan, repasando el palmarés del futbolista en el Milan e Italia.

Por su parte, también el FC Barcelona ha expresado “sus más sinceras condolencias” por el fallecimiento, recordándole como “leyenda del fútbol italiano y capitán eterno del AC Milan”.

“Su liderazgo, elegancia y extraordinario legado en el fútbol mundial permanecerán para siempre en la memoria de los aficionados y de todos aquellos que aman este deporte”, escriben desde la entidad, que culmina su nota escribiendo en italiano ‘descanse en paz’.